El menor de los hijos de Carlos y Diana cumple hoy 37 años. Es difícil saber si los recibió en el lugar exacto en el que quería estar. El príncipe Harry no está en su tierra ni rodeado de su familia. Sin embargo, dice, está en libertad. El precio que tuvo que pagar se ve cada semana en una nueva noticia alrededor de su vida: la Corona lo rechaza, su hermano mayor lo desprecia, y su pueblo acaba de abuchearlo pocos días atrás. Pero, otra vez, la libertad.

Nació el 15 de septiembre en el Hospital de St. Mary’s, en el barrio de Paddington, dentro del municipio de Westminster, en Londres. Durante muchos años fue el tercero en la línea sucesoria a la corona, por detrás de su padre y su hermano mayor. Ser rey no parecía ser su destino (a menos, claro, que se lo compare con casi cualquier otro ciudadano de este mundo).

Cuando nacieron sus sobrinos, esa distancia al trono aumentó aún más y pasó a ser el sexto en la fila. Por supuesto, sería un dato irrelevante si no fuera porque todo en su familia giró casi siempre alrededor de un trono. No para él, no para su madre, que también decidió dedicar su vida a buscar la libertad. Pero sí para todo su universo. Hasta que un día, el amor. Conoció a Meghan Markle y todo cambió. Su historia de amor se puede leer en mejores páginas, y entender el por qué de su primer alejamiento familiar. Pero llegados a este punto, lo mejor que podemos hacer en su cumpleaños es analizar el presente.

El enojo del pueblo inglés

El divorcio entre Harry y su pueblo no quedó tan claro hasta hace pocas semanas. Se sabía que la entrevista que dio junto a su esposa en el programa de Oprah Winfrey, en la que expusieron detalles escabrosos de la familia real, cayó muy mal no solo en la corona sino también a muchos británicos. Sin embargo, recientemente ese enojo se expresó sonoramente.

Es que la pareja de los duques de Sussex -Harry y Meghan- apareció en la pantalla durante una entrega de premios y no causó ninguna simpatía. Sucedió durante los Premios Nacionales de la Televisión de Reino Unido, que se llevaron a cabo en el estadio O2 Arena de Londres. Trevor McDonald, presentador del evento, anunció un video con los mejores momentos de la televisión del último año. Entre ellos aparecía un fragmento de aquella explosiva entrevista de la que habló todo el mundo. Se estima que cerca de 17 millones de personas de todo el mundo vieron la charla de la pareja con Oprah, en la que entre otras cosas Meghan contó que fue silenciada en la familia real, que tuvo pensamientos suicidas durante su embarazo, y que dentro de ese entorno “no quería seguir viva”.

Muchos ingleses, sobre todos los jóvenes, optaron por apoyarla, pero una gran mayoría se expresó descontenta. Y quedó claro durante la entrega de premios: según contaron testigos de esa noche, cuando aparecieron en la pantalla las imágenes de la entrevista se empezaron a escuchar abucheos. “Algunos gritaron y se reían. Meghan no fue demasiado popular esa noche”, contó reservando su identidad una celebridad inglesa a un medio local.

Las memorias de Harry

Contrariamente a lo que cualquiera podría pensar, Harry decidió no echarse atrás y duplicar la apuesta. Su cumpleaños lo recibe a pocos días de haber anunciado que no solo no se callará, sino que además publicará sus memorias. ¿Qué más puede tener para contar? Es inimaginable.

Una de las personas más enojadas con su actitud es su hermano, el príncipe William. Casado con Kate Middleton, es el nieto favorito de la reina Isabel II y el elegido del monárquico pueblo británico. Desde el principio Carlos rechazó la relación de su hermano Harry y Meghan, y hasta intentó separarlos, pero no lo logró. Todo lo contrario: se casaron, tuvieron un hijo -Archie- y en el 2020 tomaron la drástica decisión de renunciar a la familia real. Comenzó entonces el exilio en los Estados Unidos, donde hoy Harry recibe su cumpleaños. Y donde también comienza a trabajar en sus memorias.

Las escribirá un ganador del premio Pulitzer, el escritor JR Moehringer. Su nombre no es tan conocido porque -como lo hará con Harry- suele trabajar de escritor fantasma. Es decir, escribe los libros de otros (el más conocido de su autoría, la autobiografía del tenista Andre Agassi). Lo sabe el mundo editorial: es un best seller asegurado, que va a ser publicado por Penguin Random House, la casa editorial más grande del mundo.

El destino del éxito asegurado ya está marcado: Harry adelantó que al menos 1.2 millones de dólares -provenientes de las ganancias del libro- serán donados a una ONG que trabaja ayudando a jóvenes afectados por el VIH/SIDA en Lesotho y Botswana.

Poco le importó el destino solidario a la casa real, que comenzó a dar rienda suelta a sus peores pesadillas. “Aventuras, pérdidas y lecciones de vida”, es todo lo que se prometió del libro hasta el momento, además de “un relato sincero escrito en primera personas”.

Se espera que se publique a fines del 2022, año en que la Reina celebrará 70 años en el trono (asumió en 1952), para lo cual el Palacio de Buckingham ya está preparando una serie de eventos que sucederán en el mes de junio. Si todo sale según lo planeado, la amargura llegará recién unos meses después, por lo que podrán tener su fiesta en paz a la espera de una nueva tormenta.

/psg