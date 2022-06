Gustavo Francisco Petro Urrego tiene arraigo en todos lados y sectores, a la vez que en ninguno en particular. Ninguna ciudad o movimiento se puede atribuir del todo el éxito político que hoy representa el candidato de la coalición Pacto Histórico. El ganador de la jornada de hoy y, hasta ahora, el candidato más opcionado a la presidencia de Colombia es un crisol hecho político.

El líder natural de la izquierda colombiana es hijo de Clara Nubia Urrego, una militante de la Alianza Nacional Popular (Anapo) oriunda de Gachetá (Cundinamarca), y de Gustavo Ramiro Petro, un descendiente de italianos, simpatizante de las ideas del expresidente ultraconservador Laureano Gómez, que llegó del departamento de Córdoba a estudiar en Bogotá.

El amor de los padres de Petro surgió en la capital. Aunque la partida de bautizo del político fue expedida en Ciénaga de Oro (Córdoba), donde él dice haber nacido el 19 de abril de 1960, sus recuerdos de infancia se reparten entre el barrio Las Cruces, de Bogotá, el Caribe colombiano y Zipaquirá (Cundinamarca).

Gustavo Petro con su familia. Foto: archivo particular.

En este último municipio estudió sus primeros años. Primero lo inscribieron en el colegio San Felipe Neri, donde dijo haber experimentado maltrato —y, con él, desmotivación—. Después, cuando un carro lo atropelló en la vía contigua, la señora Urrego decidió inscribirlo en el Gimnasio Canadiense. Allí se sintió bien tratado y terminó su educación primaria.

Su paso al bachillerato coincidió con la mudanza de su familia al barrio La Esmeralda, en Zipaquirá, un municipio que entonces era de vocación minera. Petro lo describe como un barrio obrero en su biografía, “Una vida, muchas vidas”. Entró a estudiar al colegio San Juan Bautista de La Salle —antes llamado Liceo Nacional—, de donde era egresado el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El día que cumplió diez años, el 19 de abril de 1970, fue la elección presidencial en la que se presentó la polémica victoria del conservador Misael Pastrana Borrero sobre el candidato de la Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, que daría origen al insurgente Movimiento 19 de abril, el M-19, del cual él mismo haría parte años después. Eran tiempos del Frente Nacional: los liberales y los conservadores hicieron un trato y se habían turnado el poder durante cuatro periodos para sacar del poder a Rojas Pinilla, quien había dado un golpe de estado en 1953.

Gustavo Petro, quien se considera a sí mismo un ducho en matemáticas, asegura que ese día hizo varias cuentas complejas para su edad y concluyó que el triunfo de Pastrana no era posible: algo había pasado en el conteo de los votos. Ese día, asegura, se había cometido un fraude.

En 1973, tras el golpe de Estado en Chile y el suicidio del presidente, Salvador Allende, Petro participó en su primera manifestación en Zipaquirá. Ese gesto no cayó bien entre los curas, quienes lo tuvieron entre ojos, pese a tener buenas calificaciones.

El hoy candidato pensaba que la mayoría de sus compañeros eran de la clase media zipaquireña, mientras que él estudiaba allí solo porque su padre era el secretario del plantel educativo. Por ello encontró muchas diferencias entre sus condiciones de vida y las de sus compañeros.

A los padres de familia tampoco les simpatizaba el niño mamerto que iba a las casas de sus hijos a explicarles los temas y que hacía parte de clubes de lectura organizados por universitarios de la capital. Por la presión de los acudientes y los curas, Petro se graduó de bachiller sin honores, pese a haber alcanzado uno de los mejores puntajes de las pruebas de Estado en todo el país.

En un reportaje de la revista Cartel Urbano en 2018, el padre Miguel Ángel Serna afirmó: “No me gusta que el nombre de Petro se relacione con nuestro colegio”; aseguró el sacerdote que él y sus compañeros mostraron un carácter “beligerante e inmoral” durante su paso por el plantel.

Al Petro adolescente tampoco le interesaba demasiado compaginar con sus compañeros, prefería la compañía de los obreros que discutían sobre el país acompañados de unas amargas. Empezó a estudiar Economía en la Universidad Externado de Colombia porque su padre era egresado de allá y los docentes eran los mismos que dictaban clase en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Para entonces llegó a su vida el “M”: el grupo insurgente urbano fundado el 19 de abril de 1974 —cuando Petro estaba en noveno grado— que se alzó en armas tras el presunto fraude cometido a Rojas Pinilla y defendía en las ciudades las reivindicaciones populares de izquierda.

Petro, junto a tres amigos del colegio —Jairo Navarrete, Germán Ávila y Gonzalo Galvis— fundó el grupo JG3. Posteriormente, Navarrete se unió a la Policía con la idea de crear una insurrección desde la fuerza pública —propósito que no prosperó—, y los demás se unieron al M-19 en 1978. Petro tenía 18 años y llevaba una doble vida: era un estudiante becado por promedio en Bogotá y un militante del M-19 en Zipaquirá. Entre otras cosas, su paso por la insurgencia le dejó una de sus características insignia: su imperturbabilidad.

“Nuestro entrenamiento militar era más en técnicas de clandestinidad, de aprender a resistir la tortura en caso de que nos capturaran. Ese momento influyó mucho en mi personalidad. Debíamos ser fuertes, centrados, silenciosos: ante la presión, debíamos aprender a guardar la tranquilidad . Eso me ha servido en la vida para, en los debates parlamentarios más duros, mantenerme tranquilo y centrado”. Una vida, muchas vidas , p. 56.

En ese municipio de Cundinamarca lideró la ocupación de un terreno para levantar un barrio de invasión llamado Bolívar 83, que aún existe. Según él, allí llegaron a vivir personas que habían sido despojadas en Pacho por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano.

En 1984 se convirtió en concejal, pero el M-19 no estaba muy entusiasmado con la incursión de sus miembros en la política ni con las maneras pacíficas de Petro, de modo que lo expulsaron, junto a sus amigos, aunque fue reincorporado tiempo después.

A prisión llegó por primera vez en 1985, luego de que un niño le revelara su ubicación al Ejército, intimidado por la amenaza de que le mataran a su mamá. No hacía mucho tiempo, se había enterado de que Katia Burgos, su novia y también combatiente, oriunda de Ciénaga de Oro, estaba esperando a Nicolás, su primer hijo.

Fue retenido sin orden de captura, torturado por agentes de la fuerza pública y recluido en cuatro lugares: la Escuela de Caballería del Cantón Norte, la Cárcel La Modelo, la Picaleña de Ibagué —luego de que lideraran una protesta para que dejaran trabajar a los presos— y La Picota de Bogotá —cuando hubo un intento de fuga en Ibagué y le echaron la culpa a él—.

Contrario a lo que afirman algunas versiones en las redes sociales, Gustavo Petro vio la toma del Palacio de Justicia a través de un televisor en la cárcel. No obstante, debido a un comunicado reivindicativo emitido por el M-19 que llevaba su firma, fue culpado por eso, y quedó en el imaginario popular que había participado en la toma.

En febrero de 1987, cuando salió de prisión, prefirió la clandestinidad en Santander. Allá conoció a Mary Luz Herrán, su primera esposa, con quien tuvo a sus hijos Andrés y Andrea. Este nombre es especial para Petro. Cuando recién ingresó al M-19 había escogido el alias de Aureliano, en honor a Gabriel García Márquez. Años más adelante adoptó el alias de Andrés, como un gesto de admiración hacia Andrés Almarales, combatiente de quien destacaba su integridad y capacidad para la oratoria, y que murió en la toma del Palacio de Justicia.

Carlos Pizarro Leongómez había asumido la comandancia del M-19 en aquel entonces. Con él tuvo muchas discrepancias, ya que el nuevo comandante no creía en la paz y estaba tan en contra de entrar en diálogo con el Gobierno que, en una ocasión, mandó a sus tropas a entrenarse con las FARC en las montañas del Tolima.

“Me sentía allí como mosco en leche. Mi interés era construir el diálogo regional, no participar en una operación bélica . A través del diálogo, hacía todo lo posible para aplazar las ofensivas y darle espacio y tiempo al desarrollo político. Sentía que, más pronto que tarde, iba a haber una colisión entre ambas facciones”. Una vida, muchas vidas , p. 146.

Los desencuentros con Pizarro causaron que lo degradaran y lo enviaran a Barrancabermeja, donde fue entregado al Ejército mediante engaños. Pudo salir de la cárcel, tras el fin del estado de sitio, convenciendo a un juez ordinario de que el subversivo no era él sino su primo, que era contador de profesión y había sido aprehendido de manera equivocada. Mary Luz, que no era militante del Eme, fue detenida en Ibagué en 1989.

En la versión de Petro, los acuerdos de paz entre el M-19 y el Gobierno nacional se dieron luego de que él le insistiera hasta el cansancio a Pizarro. Según fuentes recogidas por Juanita León y Laura Ardila, de La Silla Vacía, otros combatientes de la época afirmaron que el M-19 siempre tuvo vocación de paz y sería equivocado atribuir el triunfo del proceso a una sola persona.

Petro se enteró del asesinato de Pizarro en su casa, junto a Mary Luz, en abril de 1990. Pese a los desencuentros con él, lamentó mucho su muerte y se sintió traicionado por el Gobierno. No eran los únicos: en una entrevista previa, la hoy senadora Aída Avella señaló la responsabilidad del Estado en la muerte de los candidatos alternativos de los comicios de 1990.

No obstante, Antonio Navarro Wolff, quien tomó las riendas del ahora partido Alianza Democrática M-19, trató de calmar las aguas y evitar que se viniera abajo el esfuerzo colectivo de la insurgencia desmovilizada. El movimiento debutó en la política nacional al participar en la Asamblea Nacional Constituyente como una de sus fuerzas más relevantes, junto con el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido Liberal Colombiano.

Petro señala como un error el acuerdo que Navarro suscribió para que los constituyentes quedaran inhabilitados para participar en las elecciones legislativas inmediatamente siguientes. Con ello, congeló las aspiraciones de muchos exmilitantes. No obstante, él salió elegido en la Cámara de Representantes de 1991 con seis personas más.

Según su versión, Petro invitó al entonces rector de la Universidad Nacional de Colombia, Antanas Mockus, a que aspirara a la Alcaldía de Bogotá. Finalmente resultó elegido, pero Petro se quemó en su intento por ascender de la Cámara al Senado. Eso, sumado a las amenazas de muerte que empezaron a llegar por parte de la agrupación paramilitar Colombia sin Guerrillas (Colsingue), lo obligaron a aceptar una propuesta del presidente César Gaviria: el exilio.

La familia Petro llegó a Bruselas para cumplir una función diplomática sin hablar inglés ni francés. Los niños eran muy pequeños y aprendieron el francés como primera lengua escolar, pero Gustavo Petro empezó a sentirse solo, aislado y deprimido. Además, el embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Arturo Marulanda, no sabía dónde ponerlo y le mostraba desprecio por su pasado insurgente.

El ahora primer secretario de la embajada hizo varias cosas en su estancia. Primero, se matriculó al Diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad de Lovaina; allí tuvo su primer contacto con las causas ecológicas. Segundo, aprendió a conducir; dejó de hacerlo cuando regresó a Colombia, en concordancia con su recién adoptada lucha ambiental.

Finalmente, Petro aprendió a usar un computador de escritorio y accedió a internet. En sus palabras, como diría cualquier boomer cuando aprende ofimática básica, “me volví un hacker. Un hacker rudimentario, pero en cualquier caso con acceso”.

Con este nuevo conocimiento hizo varias cosas: entre ellas, accedió a las noticias de Colombia y descubrió que su jefe, el embajador, estaba comprometido en un operativo diplomático para ocultar la situación real del conflicto armado en el país. Además, en una hacienda de su propiedad se ejecutó una masacre paramilitar con más de 200 víctimas.

En 1997 Petro regresó a Colombia con su familia e hizo su primer intento por llegar a la Alcaldía de Bogotá, pero él no tenía el impacto mediático de Mockus: su derrota ante Enrique Peñalosa fue contundente. No obstante, la AD M-19 se presentó a las legislativas en 1998 y Petro volvió a entrar al Congreso, de donde no salió hasta 2009.