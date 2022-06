El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, concedió una entrevista al diario El Mercurio donde se refirió al proceso constituyente y a la situación económica que atraviesa nuestro país, entregando un preocupante mensaje, al señalar que “lamentablemente, hoy Chile no es un país seguro para invertir”.

Por esto, hizo un llamado al Gobierno a ofrecer garantías a los inversionistas nacionales, al igual como lo hizo Boric con los empresarios extranjeros, durante la gira por Norteamérica.

“El Presidente dijo en Estados Unidos que todo cambio genera incertidumbre. Acotemos lo más posible la incertidumbre para generar un clima favorable a la gobernabilidad, y no solamente ofreciendo garantías a inversionistas extranjeros, fruto de tratados y acuerdos internacionales. Los inversionistas chilenos requieren las mismas garantías”.

Esto, debido a la contingencia política y económica actual que enfrenta el país, que generaría incertidumbre en quienes ya no verían a Chile como un lugar seguro, debido a la ola de violencia, atentados, aumento de la delincuencia y las decisiones que tome el nuevo Gobierno al mando de Gabriel Boric, al respecto.

“Es cosa de ver lo que ocurre en La Araucanía, en Arauco, en Ñuñoa con Egaña Sustentable, en los 6.000 departamentos con permisos otorgados en Estación Central y sin recepción municipal, o proyectos de inversión rechazados por el Consejo de Ministros”, señaló el líder de los empresarios.

Además, no ve con buenos ojos lo que pueda suceder tras las elecciones del 4 de septiembre, donde se decidirá si se aprueba o no la nueva Constitución y, por lo mismo, prefirió no dar a conocer su opción, la cual decidirá cuando conozca “la última coma” del borrador que ve “con muchas deficiencias”.

“Si la mayoría ‘aprueba para reformar’ o ‘rechaza para reformar’, está claro que este proceso fracasó (…) no me voy a pronunciar hasta tener clara la última coma de esta propuesta, que veo con muchas deficiencias. Quiero una Constitución ampliamente respaldada por la ciudadanía para que vuelva a tener legitimidad institucional. Si gana por el 51 por ciento o pierde por el 49 por ciento, esta Constitución no tendrá ninguna legitimidad”.

“El sector productivo ha sido tan denostado”

Por último, se refirió a las amenazas recibidas en su contra y el ataque a su campo en el fundo Nilpe en la comuna de Galvarino, región de La Araucanía, que dejó maquinaria y galpones con daños tras un ataque incendiario la semana pasada.

”Uno tiene que asumir responsabilidad y su destino. Es difícil defender valores y principios, al sector productivo que es tan importante para el desarrollo del país y ha sido tan denostado”, concluyó.

/psg