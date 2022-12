Casi el 90% de las audiencias debieron ser reprogramadas a raíz de las movilizaciones que encabezan los fiscales, en rechazo al el reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público que el pasado miércoles fue aprobado por la Cámara y que continuará su tramitación en el Senado.

Esto, pues según ha señalado la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), el proyecto de ley de reajuste propuesto por el Gobierno afecta “discriminatoriamente” a los profesionales del sector judicial, quienes verían aumentadas sus remuneraciones en un porcentaje menor al 12% que se aplicará al 89% de los funcionarios del Estado.

Por eso, la ofensiva continúa este lunes, y la ANF inició desde las 8.30 horas un paro nacional, junto a otros gremios de justicia.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo “lamentar” la situación y criticó que “se den el lujo” de tomar este tipo de acciones que retrasan la persecución penal en medio de los problemas de seguridad que atraviesa el país.

“Hace menos de dos semanas, en el término de la discusión de la ley de presupuesto que fue aprobada finalmente, se llegó a un acuerdo escrito, formal, entre el Gobierno y el Congreso. Uno de los acuerdos es que una vez nombrada la o el fiscal nacional, el Gobierno va a ingresar un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público”, dijo la autoridad a El Diario de Cooperativa.

En esa línea, continuó, recalcó que “las personas que nos escuchan ven cómo hay delitos violentos en Chile y se preguntan qué hace el Gobierno y las instituciones para evitarlos. Una de las cosas que hay que hacer, es que aquellos que cometen estos delitos, y particularmente aquellas organizaciones, puedan ser desarticuladas. Ese trabajo de persecución penal no se puede hacer sin el Ministerio Público, y sin un Ministerio Público fuerte”, remarcó.

Por eso, a juicio de Monsalve, la discusión respecto al salario de los fiscales “no amerita quitarle al país la posibilidad de dedicar los recursos frente a la situación que vive el país; que los fiscales se den el lujo de parar y retrasar la persecución penal. A mí me parece que eso no corresponde, no es aceptable y lo lamento mucho”, subrayó.

