En el minuto 37′, apareció el “Bendito del Gol” para anotar el segundo gol a favor de los piratas. El Tanque recibió un centro desde la derecha y su cabezazo al palo contrario dejó sin chance al portero Daniel Castillo de Deportes Iquique.

Tras la victoria en el debut de Coquimbo Unido ante Deportes Iquique por 3-2 como visitante, Esteban Paredes se llevó todos los elogios.

El goleador récord del fútbol chileno sigue vigente. Ya suma 360 anotaciones como profesional como profesional y se notó por su actitud en la cancha que en Coquimbo ha vuelto a renacer como futbolista:

“Fueron dos semanas muy tristes las que viví después de salir de mala manera de Colo Colo. Pero tomé oportunamente una muy buena decisión que fue venirme a Coquimbo y acá me he vuelto a reencantar con el fútbol. Es otro aire, otra vida. Me he sentido feliz y contento y hoy se notó. Estoy rejuvenecido, puede ser. La gente me ha recibido con cariño. Esperamos darles alegrías con los triunfos. En lo particular espero que el de hoy sea el primero de unos 15 a 20 goles que quiero marcar con esta camiseta”.

“Ha sido una importante victoria porque constituye un aliciente para saber que podemos cumplir con la meta de volver cuanto antes a Primera División. Sabemos que todavía nos falta, que tenemos que irnos conociendo más y mejor, que faltan compañeros importantes como Beausejour y Carmona, pero para ser el primer paso estuvo muy bien”

“Por supuesto que vi el partido de Colo Colo y celebré los goles de Iván Morales. A él le he hablado desde cuando subió al primer equipo. Es un muchacho que ha cometido muchos errores siendo joven, pero tiene todas las cualidades para ser el 9 de Colo Colo. Lo felicité por supuesto y le dije que si sigue así puede ser el 9 de la Selección ya que estamos falta de goles”.

Vea aquí el gol de Esteban Paredes a Coquimbo Unido:

