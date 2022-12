Los sistemas de misiles Patriot han sido durante mucho tiempo un artículo de moda para Estados Unidos y sus aliados en zonas conflictivas del mundo como un codiciado escudo contra misiles entrantes. En Europa, Oriente Medio y el Pacífico, protegen contra posibles ataques de Irán, Somalia y Corea del Norte.

Por ello, la noticia de que Estados Unidos ha accedido a enviar una batería de misiles Patriot a Ucrania -algo que el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha solicitado durante meses para aumentar las defensas aéreas de su país- supuso un punto de inflexión. Funcionarios estadounidenses han confirmado el acuerdo, y se espera un anuncio oficial en breve. Pero los expertos advierten de que la eficacia del sistema es limitada y puede que no cambie las reglas del juego en la guerra.

Un vistazo a lo que es el sistema y lo que hace:

¿Qué es el Patriot?

El Patriot es un sistema de misiles guiados tierra-aire que se desplegó por primera vez en la década de 1980 y puede atacar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos de corto alcance.

Cada batería Patriot consta de un sistema de lanzamiento montado sobre camión con ocho lanzadores que pueden albergar hasta cuatro misiles interceptores cada uno, un radar de tierra, una estación de control y un generador. El Ejército dijo que actualmente tiene 16 batallones Patriot. Según un informe de 2018 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, esos batallones operan 50 baterías, que tienen más de 1.200 interceptores de misiles.

Las baterías estadounidenses se despliegan regularmente en todo el mundo. Además, los Patriots también son operados o están siendo adquiridos por los Países Bajos, Alemania, Japón, Israel, Arabia Saudita, Kuwait, Taiwán, Grecia, España, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Rumania, Suecia, Polonia y Baréin.

El sistema Patriot “es uno de los sistemas de defensa antimisiles aéreos más utilizados, fiables y probados que existen”, y la capacidad de defensa antimisiles balísticos de teatro de operaciones podría ayudar a defender a Ucrania contra los misiles balísticos suministrados por Irán, afirmó Tom Karako, director del Proyecto de Defensa Antimisiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Coste del sistema Patriot

A lo largo de los años, el sistema Patriot y sus misiles han sufrido continuas modificaciones. El misil interceptor actual para el sistema Patriot cuesta aproximadamente 4 millones de dólares por ronda y los lanzadores cuestan unos 10 millones de dólares cada uno, informó el CSIS en su informe de julio sobre defensa antimisiles. A ese precio, no es rentable ni óptimo utilizar el Patriot para derribar los drones iraníes, mucho más pequeños y mucho más baratos, que Rusia ha estado comprando y utilizando en Ucrania.

“Disparar un misil de un millón de dólares a un dron de 50.000 dólares es una propuesta perdedora”, afirmó Mark Cancian, coronel retirado de la reserva del Cuerpo de Marines y asesor principal del CSIS.

Problemas de despliegue

Una batería Patriot puede necesitar hasta 90 soldados para su funcionamiento y mantenimiento, y durante meses Estados Unidos se mostró reacio a proporcionar el complejo sistema porque el envío de fuerzas a Ucrania para su funcionamiento no es una opción viable para la administración Biden.

Pero también existía la preocupación de que el despliegue del sistema provocara a Rusia, o el riesgo de que un misil disparado acabara impactando dentro de Rusia, lo que podría agravar aún más el conflicto. Según los funcionarios, las urgentes súplicas de los dirigentes ucranianos y la devastadora destrucción de la infraestructura civil del país, incluida la pérdida de electricidad y calefacción a medida que se alarga el invierno, acabaron por superar las reservas estadounidenses sobre el suministro de los Patriots.

Un obstáculo clave será la formación. Las tropas estadounidenses tendrán que formar a las fuerzas ucranianas en el uso y mantenimiento del sistema. Los soldados del ejército asignados a batallones Patriot reciben una formación exhaustiva para poder localizar eficazmente un objetivo, fijarlo con el radar y disparar.

Estados Unidos ha entrenado a las tropas ucranianas en otros sistemas de armas complejos, como los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocidos como HIMARS. En muchos casos han sido capaces de acortar el entrenamiento, llevando a las tropas ucranianas al frente de batalla en semanas. Las autoridades se han negado a dar detalles sobre la duración del adiestramiento de los Patriots y el lugar exacto donde se llevará a cabo.

Capacidades de los Patriot

Ucrania se enfrenta a una serie de amenazas rusas, y el Patriot es bueno contra algunas y no tan útil contra otras.

Un ex alto cargo militar con conocimiento del sistema Patriot dijo que será eficaz contra los misiles balísticos de corto alcance y representa un fuerte mensaje de apoyo estadounidense, pero una batería no va a cambiar el curso de la guerra.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo con Ucrania aún no se ha hecho público, señaló que una batería Patriot tiene un gran alcance de tiro, pero sólo puede cubrir una amplia zona limitada. Por ejemplo, los Patriots pueden proteger eficazmente una pequeña base militar, pero no pueden proteger completamente una gran ciudad como Kiev. Sólo podrían dar cobertura a un segmento de una ciudad.

Los Patriots suelen desplegarse como batallón, que incluye cuatro baterías. Este no será el caso de Ucrania, que, según las autoridades, recibirá una batería.

El Patriot tiene un radar más potente que discrimina mejor los objetivos que el sistema S-300 de la era soviética que han estado utilizando los ucranianos, pero tiene limitaciones, dijeron tanto Karako como Cancian.

Sin embargo, la capacidad del Patriot para apuntar a algunos misiles balísticos y aviones podría proteger a Kiev si el presidente ruso Vladimir Putin cumpliera su persistente amenaza de desplegar un dispositivo nuclear táctico. Pero eso dependería de cómo se lanzara el arma, dijo Karako. Si se tratara de una bomba de gravedad lanzada por un avión de guerra, el sistema podría apuntar a la aeronave; si fuera un misil balístico de crucero o de corto a medio alcance, también podría interceptar el misil, dijo Karako.

Raytheon, que fabrica el Patriot, afirma que ha participado en 150 interceptaciones de misiles balísticos desde 2015. La tasa de éxito del Patriot, sin embargo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de 1992 dijo que no pudo encontrar pruebas que respaldaran los informes de que el sistema había logrado una tasa de éxito del 70% contra misiles Scud en la Guerra del Golfo. En 2018, el éxito de Arabia Saudí en el uso de Patriots contra misiles disparados por los rebeldes Houthi en Yemen fue cuestionado cuando surgieron videos de sistemas fallando.

Pero más allá de las capacidades de los Patriot, su despliegue es una gran declaración de apoyo a Ucrania.

“Hay mucho simbolismo aquí”, dijo Cancian.

(C) The Associated Press.-

/psg