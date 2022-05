A principios de este año, supimos que Taylor Swift fue parte de un curso de medio semestre en la Universidad de Nueva York en el Instituto de Artes de Grabación Clive Davis.

La clase de 20 personas estaba enfocado para aquellos artistas de grabación o que quieran trabajar en la industria de la música.

El plan de estudios proporcionó un análisis detallado tanto de la composición de canciones de Taylor Swift, como de su trayectoria profesional durante uno de los períodos de más rápida evolución en la historia de la música.

¡Se graduó vistiendo toga y birrete por primera vez! La mañana de ayer miércoles fue especial para Taylor Swift, que recibió una calurosa bienvenida a la Universidad de Nueva York cuando aceptó un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes.

La cantante de Lover asistió a la ceremonia de graduación de toda la escuela de la generación 2022 en el Yankee Stadium y pronunció un discurso conmovedor para los graduados de este año.

Taylor Swift receives an Honorary Doctorate at the NYU 2022 All-University Commencement.

Full Speech: https://t.co/pILATBhbx1 pic.twitter.com/WLn4Webdli

— The Swift Broadcast 🧣 (@TSwiftBroadcast) May 18, 2022