“Preocúpense de comprar bencina, viene un alza caballa en este momento. En octubre… yo no espero octubre con cariño, porque va a caer la bolsa de Alemania y eso va a afectar al mundo entero”.

De esta manera, Yolanda Sultana alertó a sus seguidores respecto al complejo escenario que se viene para fines de año.

Según argumentó la mentalista, la situación será “peor que la guerra”.

“Dirán que Yolanda Sultana habla cosas malas, pero yo hago advertencias de lo que va a pasar en el camino y no queda nada para octubre”, recalcó.

PLEBISCITO

Además, la consejera de Chile se refirió al reciente anuncio del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que de ganar el Rechazo impulsará un nuevo proceso constituyente.

“La nueva Constitución debe respetarse por ambos lados. Sí gana el Apruebo o el gana el Rechazo”, aclaró.

“Yo como mentalista, como consejera y como madre chilena, le digo (al Presidente Boric) que sería el último error de su vida, porque habrían enfrentamientos”, advirtió, sobre mantener su postura frente a un eventual triunfo del Rechazo.

En la misma línea, aclaró que “yo no quiero destrozos en mi país, porque el que nació en su país, ama su tierra chilena, pero los lavados de cabeza no son buenos. Señor, Boric, si yo tuviese plata me iría de Chile, porque no estamos seguros. Y ahora con Alemania, que va a haber una derrota en la parte económica, eso va a ser peor que la guerra”.

“Si gana la Nueva Constitución, no hay nada que hacer, pero si gana el Rechazo… son votaciones, igual como salió usted de Presidente, la derecha no se enojó”, le recordó al Mandatario.

