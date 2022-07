Estados Unidos admira “la determinación” del pueblo cubano “frente a la opresión” y apoya “su lucha”, afirmó este lunes el jefe de la diplomacia Antony Blinken, cuando se cumple un año de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en Cuba.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden elogia la “determinación indomable (del pueblo cubano) frente a la opresión”, afirma en un comunicado.

“Al pueblo cubano: los estadounidenses observaron con admiración el 11 de julio de 2021 cómo decenas de miles de ustedes salieron a las calles para alzar sus voces por los derechos humanos, las libertades fundamentales y una vida mejor”, añadió.

En Twitter, Blinken manifestó: “Estados Unidos está con el pueblo cubano, e instamos al régimen cubano a respetar sus voces”.

One year after the July 11 demonstrations in Cuba, we recognize the determination and courage of the Cuban people in their long struggle for democracy. The United States stands with the Cuban people, and we urge the Cuban regime to respect their voices. #11J

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 11, 2022