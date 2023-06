Las clasificatorias están programadas, según el calendario Fifa, para comenzar del 4 al 12 de septiembre.

Todos los amistosos de las selecciones suramericanas en esta fecha Fifa

Estos son los partidos amistosos de las selecciones de Conmebol en esta fecha Fifa (horario de Colombia, una hora menos que en Chile):

Miércoles 14



Uruguay vs. Nicaragua (6:30 p. m.)

Jueves 15



Argentina vs. Australia (7 a. m.)

Venezuela vs. Honduras (7 p. m.)

Viernes 16



Corea del Sur vs. Perú (6 a. m.)

Colombia vs. Irak (2 p. m.)

Chile vs. República Dominicana (7:30 p. m.)

Sábado 17



Brasil vs. Guinea (2:30 p. m.)

Ecuador vs. Bolivia (6 p. m.)

Domingo 18



Paraguay vs. Nicaragua (9:30 a. m.)

Venezuela vs. Guatemala (3:30 p. m.)

Lunes 19



Indonesia vs. Argentina (7:30 a. m.)

Martes 20



Japón vs. Perú (4:55 a. m.)

Alemania vs. Colombia (1:45 p. m.)

Brasil vs. Senegal (2 p. m.)

Uruguay vs. Cuba (6:30 p. m.)

Bolivia vs. Chile (7 p. m.)

Ecuador vs. Costa Rica (7 p. m.)

/EMG