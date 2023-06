«Si de hecho le ingresaron cinco millones de dólares desde Burisma [compañía de gas ucraniana], Joe Biden debería ser acusado y procesado por soborno», aseguró el senador Ted Cruz, refiriéndose al documento del FBI que expone la existencia de un esquema criminal de soborno que involucra al presidente estadounidense y que se desarrolló cuando ocupaba el cargo de vicepresidente.

Hablando del tema este martes en su pódcast ‘Veredict with Ted Cruz’, el senador republicano por Texas señaló que, de ser ciertas las evidencias, la acusación contra Biden se convertiría en la más grave contra un presidente «que hemos visto en nuestras vidas».

Si bien el político le otorga al mandatario el beneficio de la duda y no descarta que las denuncias sean falsas, acusa al FBI de «tratar fuertemente de obstaculizar y encubrir» el caso. Al mismo tiempo, considera «increíblemente preocupante» que, si en realidad se trata de una serie de calumnias, Biden no haya salido a «limpiar su nombre».

«Joe Biden debería estar enfadado y decir: ‘Estoy indignado de que ustedes cuestionen mi reputación diciendo que acepté un soborno’. El hecho de que él no esté haciendo eso y diga: ‘¿dónde está el dinero?’, es increíblemente preocupante», concluyó.

El FBI guarda silencio

Horas antes de sus declaraciones, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado de EE.UU., Ted Cruz presionó al subdirector del FBI, Paul Abbate, para que hablara del asunto. Le preguntó acerca de las grabaciones realizadas por el FBI a una fuente confidencial, que alega que Biden y los miembros de su familia participaron en un esquema de sobornos.

«Simplemente no voy a comentar eso. No voy a comentar la información que hemos recibido y las investigaciones. Esta es un área en la que no voy a entrar», respondió Abbate.

Cruz criticó al funcionario por eludir la cuestión y también criticó a su oficina por «obstruir y encubrir acusaciones serias de evidencia de corrupción del presidente». El republicano insistió y le preguntó a Abbate si el FBI estaría dispuesto a proporcionar al comité del Senado los documentos relacionados, así como las grabaciones. Nuevamente se negó a comentar.

«Es por eso que están dañando la institución. El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si hay evidencia seria y creíble de que el presidente aceptó un soborno de cinco millones de dólares», afirmó Cruz.

