A sus 27 años, Juan Luis Londoño Arias, o como todo el mundo le conoce, Maluma, puede presumir de ser uno de los cantantes latinos con más éxito de los últimos años. En su repertorio cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Madonna, Jennifer Lopez o The Weeknd y una discografía que le ha hecho ganar decenas de premios, entre los que destaca un Grammy en 2018 a la categoría de Álbum Vocal Pop Contemporáneo del año con su álmbum “F.A.M.E” o el MTV WMA al Mejor Video Latino por “Qué pena”. Pero dejando a un lado sus éxitos profesionales, en lo profesional lo que más llama la atención es su opulento estilo de vida que no duda en compartir en las redes sociales. Coches de lujo, jets privados, relojes de ediciones limitadas, prendas de marcas de lujo realizadas en exclusiva para él… No hay duda de que le gusta el lujo. Como una imagen vale más que mil palabras a continuación se muestran algunas de sus adquisiciones más llamativas.

Amor por las marcas

Su relación con las firmas de lujo queda patente en cada una de sus apariciones, donde se le ve con prendas diseñadas en exclusiva para él y que no se caracterizan precisamente por su discreción. En la imagen luce un chándal metalizado de Balmain con unas solapas personalizadas con su nombre en el pecho, un modelo cuyo precio supera los miles de euros y que se debe pedir por encargo.

Traje de Versace

Para acudir a los AMA’s lució un traje de estilo setentero verde inglés de Versace que combinó con abundantes piezas de joyería en donde destacaban unos colmillos de platino que se convirtieron en lo más comentado de la noche.

De Moschino en la Gala del Met 2019

Fue uno de los pocos latinos que acudió a la gala y para ello optó por un total look de Moschino. Un traje con chaqué con pedrería en tonos beiges y blancos que conjuntó con pendientes de platino y anillos de diamantes.

