Fue justo en el minuto 45´cuando el primer tiempo terminaba. Penal para Chile y todos asumieron que su ejecutante sería Arturo Vidal.

Sin embargo Gary Medel tomó la pelota y se la pasó a Bruno Barticccioto, ante la anuencia absoluta del Rey Arturo.

Ver video:

El hijo del gran Marcelo Pablo tomó la pelota y con gran tranquilidad ejecutó el penal y engañó por completo al arquero de República Dominicana

Luego, el joven jugador agradeció el gesto de ambos referentes de La Roja:

“No pedí el balón (en el penal), yo pensé que Arturo le iba a pegar. Él y Gary me dijeron que lo pateara, así que estoy agradecido con eso que hicieron. No me lo esperaba y quedé muy agradecido”.

Posteriormente, para cerrar su noche soñada, Bruno Barticciotto convirtió un golazo para establecer el definitivo 5-0 en favor de Chile:

