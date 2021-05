Este domingo, se efectuó el funeral de Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña y abuela de Kel y Nano Calderón. Eso sí, este último no pudo asistir al último adiós de la mujer que falleció durante la mañana del sábado a sus 93 años.

Si bien el adolescente tenía toda la intención de estar presente en la ceremonia, finalmente eso no ocurrió. Así al menos lo reveló Sergio Rojas en un nuevo capítulo del “Qué te lo digo”.

De hecho, el periodista contó detalles de por qué el joven no asistió al funeral. «Yo hablé con gente cercana a la familia y me dicen que Nano quería ir al funeral, quería despedirse de su abuela», reveló el también panelista del “Me Late Prime”, quien aseguró que no pudo estar presente debido a que también asistiría su papá, Hernán Calderón, a quien no puede acercarse tras le polémica que protagonizaron a mediados del año pasado, cuando lo atacó con un cuchillo.

“Le hicieron saber (a Hernán papá) que si él iba Hernancito no iba a poder ir a ver a su abuela. Y a Hernán padre no le importó y dijo ‘yo voy a ir acompañando a la Kel. Y si eso implica que Hernán hijo no vaya, no es mi problema’. Por eso no pudo estar en el funeral, porque finalmente su padre le negó la posibilidad de despedirse de su abuela«, afirmó Rojas.

Lo trataron de convencer

Incluso, contó en el programa de Instagram que la misma Raquel Argandoña le había solicitado a su ex esposo que se bajara para que fuera Hernán Jr. quien pudiera ir y despedirse de su abuela.

De todas formas, ninguno de esos argumentos bastó para convencer a Calderón Salinas, quien prefirió asistir para acompañar a su hija Kel.

/Gap