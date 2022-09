El Presidente de El Salvador, Nayib Bukele respondió este miércoles al Mandatario chileno, luego de que Gabriel Boric señalara en su entrevista con la revista Time que no está de acuerdo con la forma de gobernar del líder del país centroamericano.

En medio de su conversación con la periodista Ciara Nugent, el Jefe de Estado chileno fue consultado por su opinión respecto al trabajo que ha mantenido su par de El Salvador, quien es considerado como otro referente milennial dentro de los líderes del continente. Fue en ese momento que Boric aseguró no sentirse identificado con su forma de gobernar.

“No nos conocemos personalmente. Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares? Por lo menos lo que yo he estudiado y conversado con gente de El Salvador, es que hay efectivamente una deriva autoritaria”, sostuvo el Presidente chileno a la entrevista Time, cuya edición fue publicada este miércoles.

Y agregó: “Para enfrentar un problema que es gravísimo, que es el tema de las maras, que sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia. Y la verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”.

Al respecto, Nayib Bukele respondió ayer mismo asegurando que lo importante es que los chilenos se “sientan identificados” con el Mandatario.

“Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él”, publicó el líder de El Salvador, a través de su cuenta de Twitter.

Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él… 🇸🇻❤️🇨🇱 https://t.co/Q7FREgowpI — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 1, 2022

/psg