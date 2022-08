Con un fuerte retroceso -el segundo consecutivo- cerró el dólar este martes en el mercado cambiario local, presionado por nuevos – y débiles- datos económicos en Estados Unidos.

El billete verde terminó su segunda sesión de la semana anotando un fuerte desplome de $24,00, en puntas de $918,50 vendedor y $918,20 comprador. Se trata de la mayor caída diaria desde el 18 de julio de este año ($29,00).

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, indicó que “hoy conocimos débiles datos en Estados Unidos, después de verse una fuerte ralentización en ellos sectores de servicios y de manufactura, mientras que la venta de nuevas viviendas resultó muy por debajo de las proyecciones, generando una fuerte preocupación por el sector inmobiliario de la mayor economía del mundo”.

“Esto provocó una importante caída del billete verde a nivel mundial con repercusiones en nuestros país, mientras que es probable que continuemos viendo volatilidad en los próximos días, considerando una batería de datos en EE.UU. y el Simposio de Jackson Hole, donde se reunirán los principales líderes monetarios del mundo desde el jueves”, añadió.

Mientras que Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, resaltó que “en el corto plazo parece no pesar la incertidumbre en torno al próximo Plebiscito este 4 de septiembre, no obstante, no descartamos que este vuelve a ser un catalizador importante para el par de cara al cierre de la semana y durante la semana previa a dicho evento”.

“Mientras la tendencia a mediano plazo alcista se mantiene, a corto plazo la probabilidad por revisar caídas hacia $915 aumenta, lo que parece ser una oportunidad para los compradores que busquen objetivos alcistas hacia $960 y $1.000 por dólar”, apuntó.

/psg