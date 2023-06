Desde que se instaló el gobierno, hemos sido testigo de las volteretas, cual país próximo a los juegos panamericanos y parapanamericanos, que en unos meses más se llevará a cabo en nuestro país, y que Boric ha estado practicando las “volteretas”, cual deportista ficticio, pero sin la meta alcanzada en ninguna materia en post de un mejor país.

Como es de público conocimiento, las fallidas decisiones donde el gobierno ha puesto énfasis, han salido todas fracasadas y rechazadas, y hoy se aferran a una nueva reforma tributaria, aunque, otra voltereta más, le cambian el nombre, pero sigue tan nefasta como todo lo que ha hecho en tan poco tiempo de mandado, qué sin embargo, parece una eternidad cuando no se ven resultados que todos esperamos en un gobierno de sólo 4 años y que tendremos que tener paciencia para su término.

La crisis sanitaria ha sido otro fracaso importante, donde no prima el sentido común de proteger a los ciudadanos sino de No incorporar al sistema privado, que quedó demostrado en la pandemia del covid, que es la forma de salir adelante, y que este gobierno no prioriza la salud de las personas y bebés, sino su ideología estatista y en contra de todo lo que no provenga del estado.

Más sorprendente aún, es un gobierno que ha hecho de su programa una sarta de mentiras, que ya parece la epidemia de las falsedades, Marcel también haya sucumbido a ello, el ministro estrella, que se suponía iba a imponer la cordura, la calma de los mercados en un gobierno de extrema izquierda, nuevamente falta a la verdad, en el tema previsional, como es desconocer que la Pensión Garantizada Universal, se encuentra financiada y aprobada por el congreso.

Más aún, el ministro, dice que se legisló sin financiamiento, es decir, es muy grave lo que señala, ya que ninguna ley es aprobada si no tiene el debido respaldo financiero, es tratar de instaurar que los parlamentarios aprobaron una ley en el aire, sin los argumentos que la sustentaban, es burlarse del sistema democrático, digno de un estudiante en práctica, y del cual él no pertenece.

La PGU, hay que recordar que es el mayor aporte en dinero que un gobierno de derecha como el del ex presidente Piñera, y que ningún gobierno de izquierda hizo, ha otorgado a los adultos mayores y pensionados desde los 65 años de edad, totalmente financiado, y hoy no podemos aceptar tantas “mentiras” y ello ya está cansando a todos, que vemos que la credibilidad de Boric, de sus ministros y subsecretarios, se está haciendo algo habitual, que ya no son simples “errores” sino lo han convertido en la epidemia de las “mentiras”, porque no se les aprueba más impuestos para poder obtener recursos para cumplir las promesas de campaña, a sabiendas que sólo eran “irrealizables” y así poder conquistar votos.

Tanto despilfarro, en contratar más de 94.000 nuevos funcionarios públicos, contratos millonarios con ex convencionales fracasados, pagar pensiones de $ 519.000 a los delincuentes indultados, hacer museos que dividen y no cuentan toda la verdad, y que decir de los 50 años, reunirse en isla de Pascua, mientras fallecen inocentes, mientras el terrorismo del sur sigue quemando camiones y atacando a sus habitantes, es vivir en un mundo irreal, de estos jóvenes aprendices que nunca han trabajado, y que sólo saben hablar mucho y hacer poco.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com