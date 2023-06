La diputada Catalina Pérez (RD) anunció este martes que decide suspender su participación como vicepresidenta de la Cámara, tras lo cual la UDI decidió retirar la censura en contra de la mesa de Vlado Mirosevic (PL).

La polémica surgió por los convenios suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a su pareja Daniel Andrade.

Previo al inicio de la sesión de Sala de la Cámara donde se votaría la censura de la mesa, la diputada Pérez indicó que «estos días han sido sumamente duros en que se me ha buscado endosar a mí, una responsabilidad que yo no tengo por actos que son de terceros, y por los cuales yo creo firmemente no debiese asumir ninguna responsabilidad».

«El daño que a mí se me ha infringido, no puedo permitir que se le infrinja al oficialismo, nosotros tenemos un proyecto político que cuidar, tenemos un Congreso que cuidar para que esté a la altura de las demandas que Chile requiere (…) Y no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza, ni en ésta ni en otras ocasiones. Si para eso es necesario que yo suspenda mi participación en la mesa de la Cámara, yo no tengo ningún problema en hacerlo», precisó.

Con ello, explicó que como a la «mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas le queda una semana antes de su renuncia regular. Lo que hago por este acto es suspender regularmente y de facto mis actividades, dentro de la mesa de la corporación para presentar posteriormente y según el trámite reglamentario, la renuncia en la fecha que corresponde con el presidente de la Cámara, que además no tiene que someterse a una responsabilidad política que sino es mía tampoco es de la mesa, del oficialismo ni del presidente de la corporación, sino que los involucrados».

«Yo no voy a permitir que el daño que a mí se me ha infringido, se le infrinja también al oficialismo», remató Pérez.

Tras esto, el diputado de la UDI Jorge Alessandri, indicó que «puede seguir adelante con el término de su periodo el diputado Vlado Mirosevic, ya que la censura de hoy implicaba votar a toda la mesa, ya que no existe el mecanismo para votar a uno u otro miembro. La oposición retira la censura de hoy y espero que entre todos cuidemos la institucionalidad».

/psg