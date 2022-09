El excandidato presidencial, Franco Parisi, no esconde su felicidad por el triunfo del Rechazo.

De hecho, el economista ya se propone nuevos objetivos. ¿Uno de ellos? Sacar a un reconocido alcalde de su municipio. Así lo confesó en su programa Bad Boys.

“Ya logramos el objetivo que fue el Rechazo y ahora tenemos que sacar de la municipalidad de Valparaíso a (Jorge) Sharp, que ha hecho un desastre, una decadencia de una de las ciudades más importantes de Chile y del cono sur”, sostuvo.

Además, le pidió al edil “que empiece a preparar las maletas pa’ que tenga tiempo de sacar todas sus mugres, que ya me tiene enfermo Valparaíso con lo sucio y cochino que está. Lo vamos a dejar como se merece: la perla de Pacífico”.

CRÍTICAS A SHARP

Y ojo, que esta no es la primera vez que el economista carga contra el jefe comunal. Hace apenas una semana, luego de la criticada performance de Las Indetectables en Plaza Victoria, el académico también repasó al alcalde de Valpo.

“Lo que más me duele con esta situación es que Sharp se caracteriza por echarle la culpa a alguien y no asumir. Y me da pena por las performancistas, la forma en que los dejaron completamente abandonadas. Todos. Y eso es característico del Frente Amplio”, afirmó.

En la misma línea, detalló que “el Frente Amplio, y particularmente Sharp, Boric y Jackson, siempre hacen lo mismo: aprovechan a la gente, los estrujan y luego los botan. Pasó con la ‘primera línea’, lo mismo con los presos políticos… quiero que la gente entienda que lo que está haciendo este grupo de dirigentes estudiantiles es básicamente lo mismo que hacían en la universidad”.

