Tras una extensa cita en el ex Congreso Nacional, este viernes se reinició el diálogo por un nuevo acuerdo constitucional. Conversaciones que continuarán en el mismo lugar el próximo jueves y viernes -a las 09:30 horas-, esta vez con la presencia de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

Previo a las citas, se abrió un espacio para reuniones biltareales entre partidos y bloques, así como para la elaboración de contrapropuestas a los planteamientos hechos hoy y en las jornadas anteriores.

“Se han recibido las propuestas de los distintos partidos y conglomerados, obviamente nosotros vamos a tomar nota de esas propuestas y se va a dar un tiempo para que se realicen bilaterales y para que los distintos conglomerados puedan arribar a propuestas comunes que permitan acercar posturas”, explicó el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS).

Elizalde además indicó que se acordó invitar al Gobierno como “órgano colegislador” a la próxima reunión de trabajo y que estará representado por la titular de la Segpres.

Y si bien el senador Elizalde consideró “un paso importante” el restablecimiento del diálogo, reconoció que “todavía estamos lejos del acuerdo que Chile necesita y merece, pero al menos hoy se ha dado un paso para reconstruir un espacio que permita arribar a buen puerto y a un buen acuerdo para Chile”.

El presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), precisó que “el consenso que buscamos es un acuerdo completo y suficiente, eso significa que debemos acordar cada puntos, cada detalle, cada elemento del itinerario constitucional que le vamos a ofrecer al país. Mientras esta mesa de conversación no arribe (a aquello) (…) vamos a llevar esta conversación con mucha prudencia”. Esto pues necesitan 4/7 en ambas cámaras.

Sobre las distintas posturas, Soto expresó que “para un sector político es más relevante el cómo se inicia (el proceso) y supedita el desarrollo a eso. Para otros es más relevante el cómo se desarrolla el mecanismo, el órgano mismo y supedita esa definición a la primera etapa. Pero acá lo importante es que tenemos que avanzar en las dos direcciones y mientras no tengamos cerrado eso 100%, no vamos a cometer la imprudencia de anunciar ningún acuerdo que no sea tal”.

Según Soto, se “superaron” las diferencias por el rol del Gobierno: “No es menor que el Ejecutivo continúe, se reincorpore a esta mesa de conversación para acompañar el proceso de diálogo constitucional que está radicada en la decisión política del Congreso Nacional y de los partidos políticos con representación parlamentaria. Y que se va a hacer por el canal que siempre debió tener que es la Segpres, la ministra Ana Lya Uriarte”.

“También hicimos un llamado explícito a cuidar el lenguaje para actuar con responsabilidad”, añadió Elizalde, apuntando a evitar “descalificaciones recíprocas”.

La semana pasada ya se habían conocido propuestas de algunos partidos, hoy fue el turno de Chile Vamos, quien presentó un documento conjunto, el cual fue comentado en esta jornada.

