Una reunión sostendrán este lunes los jefes de bancada de Chile Vamos, Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) para abordar un tema que tienen pendiente en el sector: las acusaciones constitucionales contra los ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Y es que, en la previa del plebiscito del 4 de septiembre, en el sector no quisieron impulsar ningún libelo para no perjudicar a la opción del Rechazo. Por lo mismo, existía consenso en que luego del referéndum se debía aumentar la fiscalización respecto de la administración de Boric y tener posturas “más duras” como oposición apuntando a aquellos secretarios de Estado que estuvieran mal evaluados y que no salieran tras el cambio de gabinete.

Sin embargo, hasta ahora, la derecha no ha avanzando en esa línea y la materia se ha transformado en un dilema respecto a si hacerlo o no. Solamente hay una ministra a quien verdaderamente tienen considerado acusar: la titular de Justicia, Marcela Ríos. A ella se le sindica como responsable a cargo de Gendarmería luego de que esa entidad decidiera trasladar a un recinto penal de Angol a un grupo de reos mapuches, luego de que el alcaide del lugar -donde se encontraban recluidos- fuera amenazado. El episodio provocó protestas de los propios gendarmes y la evaluación de una posible acusación.

No obstante, en la derecha no están convencidos y siguen evaluando si acusarla. Algunos siguen creyendo que el camino no es ser una “oposición obstruccionista” y tratar de influir de otras maneras. Asimismo, la definición sobre si avanzar o no en este camino está cruzada con las negociaciones por el nuevo proceso constituyente.

Así, lo cierto es que, hasta el momento, no han tomado ninguna decisión y ni siquiera han avanzando en algún escrito.

En esta semana además un grupo de diputados -como Undurraga, Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Camila Flores (RN), entre otros- levantó la idea de acusar a la exministra del Interior Izkia Siches y al ex titular de la Segpres Giorgio Jackson, quien hoy se encuentra como titular de Desarrollo Social.

Sin embargo, en las bancadas del bloque no genera consenso ninguna de esos dos libelos. Dicho anuncio fue sindicado como una acción individual de los legisladores y no fue consensuada. Incluso algunos jefes de bancada se enteraron por la prensa.

En Chile Vamos, en todo caso, existe consenso de que pese al actuar marcado por una serie de errores de Siches durante su gestión no habría ánimo de acusarla. Esto pese a que la Constitución permite un cierto tiempo previo a que dejen el cargo para emprender una ofensiva de ese tipo.

Y si bien una acusación contra Siches le podría impedir ejercer cargos públicos -como en hospitales- impulsar una acción acusatoria sería visto como algo muy duro de parte de la oposición. Y justamente buscan instalar la imagen de una oposición constructiva. Por lo mismo, lo de Siches prácticamente está descartado.

Un libelo contra Jackson, eso sí, genera más consenso -a un nivel menor en la UDI y Evópoli pero no en RN- ya que se le sindica como uno de los potenciales responsables del supuesto intervencionismo electoral del gobierno durante la campaña del plebiscito. Hubo dictámenes de Contraloría por el tema, además que generó molestia que Boric lo cambiara de ministerio, lo que en la oposición lo calificaron como “sillita musical”.

En estos días, además, los dirigentes del sector han comentado la situación de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por el hackeo de correos al Estado Mayor Conjunto. Si bien dicen que la responsabilidad fue de las Fuerzas Armadas, hay versiones que sindican que ella desde mayo sabía de la existencia de la vulnerabilidad, pero en el gobierno afirman que no se sabía al respecto.

“La que nos presenta especial gravedad es lo ocurrido con la ministra de Justicia, como se negoció con los violentos y que Justicia entienda que es el responsable de eso. La pasada de Jackson por Segpres también quedan varias cosas que a nuestro juicio son infracciones a la Constitución. No haber contestado oficios y cartas. Está todo todavía en estudio. La de Siches está está carpeta, pero yo le veo menos fuerza”, afirmó Alessandri, al ser consultado al respecto.

