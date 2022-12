Adele es una de las cantantes más reconocidas a nivel internacional y tuvo un gesto que se viralizó en las redes sociales. Es que la artista londinense de 34 años se declaró fan de la Selección conducida por Lionel Scaloni durante uno de sus shows en Las Vegas, Estados Unidos, e incluso le envió un mensaje al capitán del plantel. “Te amo, Messi”, gritó.

La situación aconteció una vez que la Argentina ya había vencido en los penales a Países Bajos, luego de terminar un agónico partido empatado 2 a 2 con un gol en el minuto 55 del segundo tiempo de Wout Weghorst, que igualó el marcador y llevó el juego al alargue.

En medio de su presentación, Adele se dirigió a uno de sus fans. “¿Sos de la Argentina? Gracias a Dios ganaron en los penales hoy”, comentó entre risas, mientras era arengada por el resto de sus seguidores.

Al instante, decidió sacarse una selfie. “Rápido porque si lo hago con vos, lo hago con todos”, pidió, con su simpatía intacta. Entonces, se acercó al señor, puso una enorme sonrisa y levantó el pulgar. Los dos fueron retratados por varios teléfonos, entre gritos del resto de los presentes.

“¿Vos también me vas a sacar una foto? Rápido, que tengo un concierto que dar”, bromeó Adele, que siguió posando para los flashes con otra fanática.

Y fue en ese momento cuando reveló su cariño por el diez argentino. “Te amo, Messi. Chau. Te amo, Messi”, cerró la artista, que fue ovacionada.

Adele ya concretó ocho fechas en The Colosseum, en el Caesars Palace de Las Vegas, donde está con una residencia de cuatro meses. Allí se prevé que actúe 32 veces para 137.000 espectadores, hasta marzo.

El diario británico Daily Mail destacó de estos shows el intercambio cercano de Adele con su audiencia en medio de las canciones. Incluso, en la misma presentación donde se refirió a su fanatismo por Messi, la artista también rompió en llanto cuando destacó la importancia de la amistad. “Mantengan a sus amigos cerca porque son mejores que cualquier hombre o cualquier mujer. Sus amigos son para toda la vida”, recomendó la intérprete de Rolling in the deep y Someone like you, quien los destacó por sobre las relaciones amorosas.

Antes les había contado a sus fanáticos -todo según ese medio- que asistió a terapia hasta cinco veces por día cuando se separó en 2019 de su exesposo, Simon Konecki, con quien tiene un hijo, Angelo.

