“Continúa el fuerte repunte del empleo”, destacó David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la U. Católica, al presentar los resultados de agosto de la encuesta mensual de la casa de estudios sobre la situación del mercado laboral en pandemia.

Según el sondeo, el ritmo de creación de empleos se mantuvo respecto a julio, recuperándose 475 mil puestos de trabajo en el octavo mes del año cuando se compara con el mes anterior. “La tasa de ocupación se eleva al 53,6% (8.540.000 personas) que es la más alta registrada en toda la serie de encuestas de la UC”, destacó Bravo.

Así, se han recuperado 937 mil empleos si se suman los datos de julio y agosto. “Hay una recuperación muy vigorosa del empleos en los dos últimos meses”, aseguró el economista.

En total añadió, según la U. Católica, la pandemia destruyó 2,4 millones de puestos de trabajo, de los que se han recuperado 1 millón 870 mil, es decir, hay una recuperación del 78%.

“Los que faltan por recuperar son 528 mil, según las cifras que estamos entregando hoy día”, subrayó Bravo.

Considerando el aumento acumulado en julio y agosto, sostuvo que el empleo se está recuperando “fuertemente” tanto en hombres como mujeres.

En el caso de los primeros, se han recuperado el 82% de las plazas laborales perdidas por la crisis del covid-19, mientras que la tasa de recuperación de las mujeres es del 73%. “Las mujeres siguen con un rezago en la recuperación de empleo, pero en los últimos dos meses están creciendo en su empleo tan fuerte como los hombres, buenas noticias”, resaltó.

Además, señaló que el aumento en la tasa de empleo “se está dando en todos los quintiles de ingresos. Cuando se compara con julio de 2020 -el peor momento de la pandemia en Chile-, tenemos tasas que han subido básicamente entre 9 y 14 puntos porcentuales en todos los quintiles de ingresos, también en todas las zonas del país”.

“Enorme salto” de asalariados

Bravo, asimismo, destacó una importante diferencia que se produjo en entre agosto y julio: un “enorme salto” de 519 mil empleos asalariados, lo que se explica por la creación de 475 mil puestos de trabajo en agosto, en su mayoría asalariados, y la caída de 49 mil empleos independientes.

“El aumento de agosto parece ser doblemente valioso en términos de mantener la fuerte recuperación del empleo y, al mismo tiempo, un enorme crecimiento en el empleo asalariado. Una muy buena noticia”, aseguró.

En cuanto a los sectores que impulsaron la recuperación del mercado laboral en agosto, indició que la construcción fue “definitivamente” muy importante. “Está empujando el carro”. A su vez, destacó la situación del comercio, transporte y comunicaciones.

Participación laboral y desempleo

Respecto de la participación laboral, “vemos que también se produjo un quiebre en la tendencia”, aunque dijo que aún “sigue rezagada”. Está en el 57%, antes de la crisis se situaba en el 63% y el punto más bajo de la pandemia -julio de 2020- estuvo en 47%. “Hemos tenido tenido un aumento importante”, aseveró.

El número de inactivos, continuó, “sigue siendo el más alto que el que habríamos tenido si no estuviéramos en pandemia”. Según la encuesta, el 14% de quienes se declaran inactivos -personas que no están trabajando, pero que tampoco buscan empleo- dice que buscaría trabajo si no existiera la crisis. “Son 964 mil personas, 30 mil menos que en el mes pasado”, dijo Bravo.

Mientras que el 1,4% de los asalariados se encuentra bajo la ley de protección del empleo, equivalente a 82 mil personas. Con esto, el economista comentó que la tasa de desempleo incorporando a los inactivos que buscaría trabajo sin pandemia y aquellos con contratos suspendidos, llegaría a 15,9% a nivel nacional.

/psg