Mientras los argentinos miran el Mundial y el oficialismo sigue atento el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández, los líderes de la centroderecha comienzan a evaluar encuestas, sacar cálculos e imaginar las mejores combinaciones posibles para un 2023 que, al otro lado de la cordillera, se viene lleno de elecciones: no solo la presidencial en octubre, sino las primarias y las de gobernador en la mayoría de las provincias. De los 23 gobernadores a elegir, 22 tienen su elección el próximo año, y las elecciones más tempranas (como las de Neuquén, La Rioja, La Pampa, Salta y San Juan) servirán también para medir las fuerzas entre espacios políticos.

En eso mismo, la coalición opositora Juntos x el Cambio comienza a preparar sus alianzas posibles, y por un momento, la figura del libertario Javier Milei genera polémicas al interior. El diputado de derecha, que normalmente critica a la “casta política” tradicional, siempre mantuvo cierta distancia con el macrismo, pero desde hace poco se muestra “dispuesto” a una primaria con ella.

Enemigo de las cuarentenas, incrédulo del cambio climático y a favor del porte de armas, el polarizador candidato empieza a ganar terreno en las encuestas, pero también sabe que le sería difícil llegar a la presidencia sin los votos más centristas.

Esta semana, la consultora Zubán Córdoba reveló que el libertario gozaría de una alta imagen en distintas provincias de argentina, llegando incluso a encabezar la intención de voto en algunas. “El libertarianismo dejó de ser un fenómeno de grandes centros urbanos y se transformó en un fenómeno nacional que empieza a cosechar buenos resultados en distritos inimaginables hace algunos meses. ¿Será que la dispersión en Juntos por el Cambio deja espacio vacante para el líder libertario?”, indicó el documento de la consultora.

En general, el fundador del partido La Libertad Avanza es el tercer candidato no oficialista con mejor “imagen positiva”. El primero es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la segunda, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Pero, al menos en “voto seguro”, esta carrera la lidera la actual vicepresidenta Cristina Fernández, que cuenta con un 29,3% de las intenciones para 2023, según la consultora. A ella le siguen Bullrich, con un 22,7%; Rodríguez Larreta, con un 21%, y Javier Milei, con un 17,1% del voto seguro.

Sin embargo, tanto Fernández como Milei tienen una gran desventaja propia las figuras polarizadoras: la alta desaprobación de ambos políticos, que lleva a que un 56,4% de los encuestados digan que no votarían por la vicepresidenta, mientras que el 53,9% no votaría por el libertario.

En este contexto, desde Juntos x el Cambio se interesan por el capital político positivo de Milei, lo que divide a los dos líderes más importantes, hoy por hoy, en la coalición de centroderecha. Patricia Bullrich se ha mostrado de acuerdo con la idea de incluir a Javier Milei en su coalición. “Tenemos varios puntos en común”, señaló quien fue la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Además, llegó a decir que, en caso de ganar las elecciones de 2023, “pensaría” en incluir al diputado en su gobierno.

La simpatía de Bullrich a Milei es, de cierto modo, correspondida. Ya en una entrevista la semana pasada, Milei sostuvo que estaría dispuesto a ir a una primaria con Patricia Bullrich para la presidencial de 2023. El diputado señaló también que podría acompañarla como ministro de Economía, en caso de perder la primaria, pero poniendo una fatal condición: siempre y cuando sea “en una estructura fuera de Juntos por el Cambio”.

“Estoy dispuesto a recibir en nuestro espacio al ala dura de Juntos por el Cambio, y si quisieran una interna, les damos la interna. Y si ganan, acompañamos”, aseguró el ultraliberal, dejando claro a quiénes pensaría excluir de su coalición: “Sin los radicales, sin la Coalición Cívica y sin las palomitas tibias y amargas inoperantes empobrecedoras”, aclaró.

Hay que recordar que Juntos x el Cambio fue la coalición con la que Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales de 2015, aunque en ese tiempo se llamaba “Cambiemos”. Compuesta por el partido PRO (Propuesta Republicana), Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, los tres espacios de “centroderecha”, sus principales figuras a nivel nacional pertenecen al primer partido: tanto Macri como Rodríguez Larreta y Bullrich, presidenta de la colectividad.

Por eso mismo, Milei, que viene de una derecha más radical, preferiría no compartir espacio con los otros dos partidos. Además, siempre que puede se muestra crítico no solo con el kirchnerismo, sino con la gestión de la coalición durante el gobierno de Macri. “Son como ‘kirchneristas reloaded’, porque los kirchneristas por lo menos son brutos, estos van a hacer daño de manera eficiente, lo cual es más problemático. Hay un ala de JxC con la cual se lleva muy bien y puede trabajar, pero no con el ala blanda, el radicalismo y la Coalición Cívica, porque son parte del fracaso”, dijo el diputado.

Estas declaraciones, desde luego, dejaron tensas las relaciones en Juntos x el Cambio, y la misma Bullrich no coincide con el diagnóstico del libertario. “Para mí, Milei puede sumarse a un cambio, siempre respetando que estamos en fuerzas políticas distintas”, declaró a Clarín la presidenta del PRO.

Quien no tiene interés, por el momento, de compartir espacio con el líder de La Libertad Avanza es Horacio Rodríguez Larreta. “Hasta ahora no ha mostrado ninguna vocación de trabajar en conjunto. Hay que ampliarse primero con gente que coincida en los valores en la defensa de las instituciones y, segundo, que tenga vocación de diálogo”, señaló el jefe del gobierno porteño a Radio Rivadavia.

“Milei es de otro partido. Tenemos una coalición que ganó la última elección, sacamos el 40% de los votos, con lo cual tenemos una base de apoyo muy fuerte”, consideró Rodríguez Larreta, recordando con eso los resultados en las elecciones legislativas de 2021, que por lo bajo consiguieron provocar un quiebre importante en el kirchnerismo y peronismo gobernantes.

Los radicales también rechazaron las declaraciones de Milei, y también la apertura que consideró Bullrich. “Eso ya se resolvió, está terminado el tema. Hemos cerrado esa puerta y que nadie del PRO se crea dueño de Juntos por el Cambio. En todo caso, el que se quiera ir, que se vaya”, señaló Gerardo Morales, el presidente de tal partido. Con esto también recordaron que en una mesa nacional de la coalición se firmó un documento donde se señaló que la figura de Milei, en su manera de dividir a la oposición, “era funcional al kirchnerismo”.

Después de todo esto, Milei atacó a Larreta y a Juntos x el Cambio a través de Twitter. “Nunca pedí estar ahí… No estaré con un conjunto de fracasados para ser parte de un nuevo fracaso que traiga a los KKs en 2027… Y en especial con los que repiten ideas que nos hundieron en la miseria…”, señaló el diputado.

