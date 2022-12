Tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso Silala, donde se corroboró que dicho río es un cauce internacional, han sido diversas las reacciones desde Bolivia. Y si bien el Gobierno ha mantenido una interpretación positiva del veredicto, son varias las voces pesimistas que aseguran que Chile salió victorioso de este juicio, responsabilizando principalmente al ex Mandatario Evo Morales.

Para entender estos cuestionamientos, es necesario hacer una precisión histórica: si bien la controversia data de varias décadas, el 23 de marzo de 2016, en medio de las conmemoraciones por el Día del Mar y mientras se seguía la demanda marítima boliviana ante la CIJ, el entonces Presidente Morales tocó el tema Silala.

“Ahora que Chile quiere confundir, con más razón, con más fuerza, con más documentación vamos a presentar la demanda ante La Haya para sentar soberanía sobre las aguas del Silala”, aseguró Morales, según recogió El Deber. Un mes y medio después, el gobernante acusaba a Chile de instalar una base militar a 15 kilómetros de la frontera.

Finalmente, el 6 de junio de 2016, Chile se adelantó y demandó a Bolivia ante La Haya, pidiendo al tribunal que el Silala sea declarado un río internacional. Tras ello, el país vecino presentó una contrademanda. Luego vino un largo proceso que concluyó el jueves, con el fallo de que el río sí es internacional y además se descartó el pago de indemnizaciones, como pedía La Paz.

Y si bien el Gobierno ahora liderado por Luis Arce no lo interpreta como una derrota, en la oposición e incluso un sector del oficialismo son enfáticos: “Se está ratificando desde la Corte de La Haya que (el Silala) es un río internacional y con acuerdos que han asumido tanto Bolivia como Chile. Por esto, nos sentimos traicionados por estos irresponsables que tenían que ir a defender nuestra soberanía y no lo han hecho”, afirmó Roxana Grass, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

“Han ido entregar estas aguas, pierde Potosí y Bolivia, está confirmada la traición a la patria. Evo Morales, Eduardo Rodríguez Veltzé, David Choquehuanca, Álvaro García (Linera), Héctor Arce Zaconeta, el director de Diremar, Wilfredo Chávez, son unos traidores. Vamos a interponer juicio de responsabilidades, por incumplimiento de deberes, daños económicos al Estado”, agregó Grass.

También desde Potosí, la diputada Lissa Claros indicó a El Mercurio que hay “indignación ante la pésima actuación de Bolivia”, por lo que “impulsaremos un juicio de responsabilidades en contra del principal responsable, el ex presidente Evo Morales”.

En la misma línea se manifestó el ex gobernador de La Paz Santos Quispe, quien aseguró que Evo Morales debería ser sometido a un juicio de responsabilidades: “Aquí hay un incumplimiento de deberes y la justicia tiene que actuar con Evo Morales, porque estas cosas no se deben tolerar, no se deben permitir. Esa persona más se dedicó a hacer política, pero en la parte jurídica sus abogados no se han armado”.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho -uno de los máximos referentes de la oposición- expresó que “estas dos derrotas en La Haya son el legado de la politiquería irresponsable y violenta que sembró Morales y que el pueblo no debe olvidar. Tendría que abrirse un juicio de responsabilidades por semejante daño que le hizo al país”.

Para el diputado Marcelo Pedrazas, el ex Mandatario “traicionó a la patria” e incumplió con la ley que declara a las aguas del Silala como “recurso estratégico”, según reporta Página Siete.

Pero las acusaciones no sólo provienen de la oposición. “Esta demanda nos cuesta tantos millones al Estado y al pueblo boliviano, nosotros como diputado iniciaremos juicio de responsabilidades contra el señor Evo Morales y su equipo jurídico”, afirmó el diputado Rolando Cuéllar, miembro del sector “renovador” del MAS, partido del propio Morales.

Un problema que viene a agudizar la situación en Bolivia, bastante tensa a raíz de las intensas manifestaciones en Santa Cruz.

