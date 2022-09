El secretario general de RN, Diego Schalper, se refirió esta mañana a la propuesta del oficialismo sobre la continuidad del proceso constituyente y criticó la falta de algunos “bordes”, como el Estado social de derecho, que aseguró que sí propondrán desde Chile Vamos.

“Me llamó mucho la atención que no hayan incorporado el Estado social de derecho, nosotros por lo menos desde Chile Vamos les tengo una noticia: vamos a incorporar el Estado social de derecho como un borde, porque nos parece obvio que si hay consenso entre Chile Vamos, que asumió un compromiso antes de la campaña, y entiendo que era una de las banderas de la centroizquierda, nos cuesta entender que lo no pongan”.

No obstante, aclaró que plantearán que sea un “Estado social de derecho y libertades”. Asimismo, emplazó al oficialismo por no incluir en la lista de principios el estado de emergencia y el reconocimiento de Carabineros.

“Le hago la pregunta a los amigos del oficialismo: ¿tienen la capacidad de presentarse en sus distritos y decirle a la gente que en un par de meses más puede discutirse en Chile que no vamos a tener estado de emergencia o que no van a estar consagrados Carabineros como parte del texto constitucional?”, preguntó.

No obstante, aseguró que pese a que no están incorporados aún esos bordes “vamos a concurrir a todos los espacios de diálogos a los que se nos invite. Pero cuando uno arma un puzzle con un hijo chico, siempre parte por los bordes”.

“Espero que las fuerzas de todos los sectores entendamos que aquí se trata de que la ciudadanía pueda tener la tranquilidad de que el día de mañana prenda la televisión y no solo no se encuentre con alguien votando en la ducha, sino que no se encuentre con nada que le pueda perturbar su tranquilidad. Nos costaría entender que las fuerzas no entiendan que esos principios son parte del acuerdo”, afirmó.

