A propósito del tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019, el Gobierno anunció ayer que desplegarán 25 mil carabineros de manera preventiva en todo el país para resguardar la seguridad, así como el adelanto de la hora punta del transporte público.

Sobre la materia fue consultado este lunes el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien calificó la medida como “buena noticia”, pero manifestó su preocupación por el adelanto del transporte y que la gente tenga que cerrar temprano.

“Hay cosas que nos preocupan muchísimo, por ejemplo, el hecho de que se vaya a bajar la hora peak para el metro, para que la gente se vaya más temprano a sus casas no nos gusta para nada. ¿Por qué vamos a tener que cerrar los negocios? Ya lo estamos pasando mal, ya las ventas son malas”, dijo esta mañana en entrevista con Tele13 Radio.

“Entonces, que además tengamos por las manifestaciones que cerrar nuestros locales porque no nos garantiza la seguridad, no nos parece”, agregó.

En esa línea, el titular de la CNC explicó que la semana pasada se reunieron con locatarios del centro de Santiago para abordar un nuevo aniversario del estallido social, afirmando que varios de ellos optaron por no abrir sus recintos, o solamente hasta el medio día.

“Ya llevamos tres años, son 36 meses en que la gente está siendo amenazada y vanzalizada todas las semanas. Todos los días viernes, a lo menos aquí en Santiago, en la Zona Cero, se están generando protestas, manifestaciones de diverso tipo, ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces, claramente, aquí hay un tema de falta de seguridad”, expuso Mewes.

Recordó que, de acuerdo a cifras de la CNC, a diciembre de 2019 se registraron más de 2.350 estructuras en todo el país que fueron blanco de ataques, y 930 fueron saqueadas, todos con foco principal en la Región Metropolitana. Asimismo, más del 52% de los establecimientos comerciales percibe que su barrio es poco o nada seguro.

Al respecto, el líder gremial aseguró que “no estamos viviendo en una ciudad como lo fue hace años atrás, que era una ciudad ordenada, limpia. Hoy día, claramente, tenemos un problema de inseguridad, te temor en las personas”.

En esa línea, comentó que “aquí se requiere, y no solo para el 18 de octubre, permanentemente se requiere que el Gobierno nos entregue seguridad”, precisando que “esto lo venimos diciendo no a pito de este Gobierno en particular, esto viene de antes, y hace tiempo que estamos reclamando la falta de seguridad para nuestros comerciantes”.

TPP11

Mewes también se refirió al debate que se ha generado a propósito de la decisión del Ejecutivo de esperar el avance de las “side letters” -o conversaciones- con los otros diez países parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, antes de poner en vigor el acuerdo mediante su ratificación-depósito.

A su juicio, “el Gobierno no cree, particularmente el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, en las bondades del acuerdo, y eso claramente tengo una posición muy distinta”.

Además de resaltar que los acuerdos han permitido que Chile llegue con productos a otros países, indicó que “y si no firmamos uno – un acuerdo comercial-, o nos demoramos en implementarlo, claramente hay oportunidades de negocio que se pierden”.

“Nuestro ámbito de ventas va a disminuir también en una circunstancia en que hoy día lo necesitamos más que nunca”, advirtió.

/psg