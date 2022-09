Cristián de la Fuente constantemente está exhibiendo los pormenores de sus actividades, como sus proyectos de actuación, o su vida familiar.En esta ocasión, el actor manifestó que no estaría presente en nuestro país, para fiestas patrias por razones laborales.“Felices Fiestas Patrias y Feliz 18. Lamentablemente por trabajo no pude estar en mi país para celebrar junto a mi familia y amigos”, comenzó contando.El intérprete contó que no podía participar del evento patrio que se realiza todos los años. “No pude participar en la Gran Parada Militar, como lo he hecho en años anteriores (ya son 23 años) pero a la distancia podré ver y aplaudir a mis compañeros que lo harán con Excelencia como siempre, con el Honor de ser chilenos, ¡la lealtad hacia nuestra Patria y siempre cumpliendo con el deber”.

“Días como estos es cuando duele estar lejos de tu país… pero a la distancia celebraré al más hermoso de todos…. ¡¡¡¡A mi Chile querido!!!!Viva Chile!!!!”, agregó.

