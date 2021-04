La fecha 2 comenzará hoy martes 27 con importantes encuentros, porque aparte de los chilenos, jugarán Palmeiras vs Independiente del Valle por el Grupo A o el Boca Juniors vs Santos por el Grupo C. Además, Vélez Sarsfield de Luis Abram visitará al LDU de Quito

A continuación, revisa la programación completa de la fecha 2 de la Copa Libertadores 2021, así como las tablas de posiciones de todos los grupos.

Programación fecha 2 Copa Libertadores 2021

Martes 27 de abril

Horario Partido Canal 17.15 horas Atlético Mineiro vs. América de Cali ESPN 17.15 horas Flamengo vs. U. La Calera FOX Sports Brasil 17.15 horas LDU Quito vs. Vélez Sarsfield ESPN 2 19.30 horas Boca Juniors vs. Santos ESPN 2 19.30 horas Internacional vs. Deportivo Táchira Facebook Watch 19.30 horas Palmeiras vs. Independiente del Valle ESPN

Miércoles 28 de abril

Horario Partido Canal 17.00 horas Defensa y Justicia vs. Universitario ESPN 2 17.00 horas Cerro Porteño vs. La Guaira Facebook Watch 17.00 horas Nacional vs. Atlético Nacional ESPN 19.00 horas River Plate vs. Junior de Barranquilla ESPN 2 19.00 horas Ind. Santa Fe vs. Fluminense Facebook Watch 21.00 horas Barcelona SC vs. The Strongest Facebook Watch 21.00 horas Olimpia vs. Always Ready Fanatiz

Jueves 29 de abril

Horario Partido Canal 17.00 horas Racing Club vs. Sporting Cristal ESPN 2 17.00 horas U. Católica vs. Argentinos Juniors Fanatiz 19.00 horas Sao Paulo vs. Rentistas Facebook Watch

/