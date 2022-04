La próxima visita de Metallica a Chile subraya múltiples hitos. Agendada para el miércoles 27 de abril en el Estadio Nacional -y postergada desde 2020 debido a la pandemia del coronavirus-, será el despegue de una gira mundial que marca fechas hasta agosto entre el resto de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. También es la primera vez de los norteamericanos en el principal coliseo del país, después de cinco shows y de haber pasado por otros espacios tan diversos como el Club Hípico y el festival Lollapalooza.

Y por último, significaría la reapertura en plenitud del Estadio Nacional para megaeventos, luego de una última vez en el ya lejano 15 de octubre de 2019, para la más reciente escala de Iron Maiden.

Pero todo ello está muy cerca de irse al despeñadero y quedar en nada. El ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte (IND) resolvieron esta semana que el recinto no se podrá ocupar para el espectáculo y que por consecuencia sus organizadores, la productora DG Medios, deberán buscar otra alternativa. Las razones apuntan al retraso en los trabajos en el entorno inmediato del estadio -el llamado Parque Deportivo, en remodelación para los Juegos Panamericanos 2023-, por lo que cualquier instancia externa podría eventualmente alterar tales obras.

El pasado lunes 4, funcionarios del IND le comunicaron a la productora que no será posible el debut del cuarteto en Ñuñoa, pese a que esta última entidad había presentado por esos días un plan con una serie de especificaciones técnicas que permitirían llevar a cabo la cita sin contratiempos mayúsculos. En esa jornada, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, también sepultó el concierto en entrevista con La Tercera: “Quiero ser súper honesta y súper responsable en decir esto: hoy día, el Estadio Nacional no está en condiciones de recibir megaeventos de lo que sea. Ni espectáculos, ni deportivos. Nada que sea un evento masivo que implique que no podamos controlar la seguridad, los entornos y sobre todo que pueda retrasar las obras”.

Hoy DG Medios no tiene un plan B inmediato: el Estadio Monumental, la opción más similar y cercana, está ocupado ese mismo día con el partido de Colo Colo con River Plate por la Copa Libertadores. Y llevarlo a otro sitio distinto a un estadio, como el Club Hípico o el Parque Bicentenario de Cerrillos, implicaría armar un montaje con una distribución de localidades que replique la del Nacional, lo que, según enfatizan desde la productora, no es posible a cerca de dos semanas del recital.

Carlos Geniso, gerente general de DG Medios, lo corrobora: “Si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile”. Luego sigue: “Están todas las entradas vendidas con dos años de antelación, son 62 mil personas que pagaron por un show en el Nacional. Estamos en una etapa de apertura, donde ya no se usarán mascarillas en lugares abiertos y donde no habrá límite de aforo para los eventos culturales. Y pese a todo ello, ¿ahora vamos a tener que decirle a toda esa cantidad de personas que no puede ir a Metallica?”.

Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), coincide: “Sin el Estadio Nacional, el grupo no tocará en Chile. Es lamentable, porque sabemos que el actual gobierno es dialogante con la cultura y sus afines, que escucha y pone sobre la mesa el abandono y la precarización del sector, como sucedió esta semana. Por eso, esperamos que puedan sopesar adecuadamente el hecho de que Metallica no actúe en el país. Es un evento que genera tres mil empleos. Justo en un momento que se habla de mayores aforos y de bonos para la cultura, nada de eso tiene sentido si los espacios no se abren a la cultura ciudadana. Es descorazonador y un bochorno que un grupo como Metallica se salte Chile. Lo que está haciendo el Instituto Nacional del Deporte es insólito, porque se le mostraron todas las facilidades técnicas para que el show se haga bajo los estándares de siempre”.

***

El nuevo paso de los californianos por el país ha semejado un vía crucis. Su fecha original era el 15 de abril de 2020 en el mismo Nacional, pero la irrupción de la pandemia un mes antes hizo que se reprogramara para el 7 de diciembre del mismo año. La crisis sanitaria continuó y finalmente se estableció como fecha definitiva el próximo 27 de abril. Desde la cita de 2020, las localidades ya estaban prácticamente agotadas, con cerca de 62 mil boletos despachados.

El pasado 5 de enero, según cuentan desde DG Medios, autoridades del IND le solicitaron a la compañía renovar la boleta de garantía por el arriendo del coliseo, señal de que la realización del show avanzaba sin inconvenientes.

De hecho, el plazo inicial de entrega de las obras del Parque Deportivo, según la licitación, estaba fechado para el 2 de marzo de 2022, lo que también permitía por ese entonces materializar el recital según lo estipulado. Pero el 7 de marzo, todavía bajo la presidencia de Sebastián Piñera, el IND le comunicó a DG Medios que un retraso en los trabajos haría imposible el desembarco de los hombres de Enter Sandman en Ñuñoa.

A fines de marzo, la promotora de espectáculos presentó un recurso administrativo para intentar revocar la determinación y mostrar las viabilidades técnicas que garantizarían montar el evento sin que tuviera repercusiones en las labores del lugar. Hubo tres reuniones que congregaron a DG Medios, la unidad de Infraestructura del IND, la empresa contratista DVC -a cargo de la construcción de las obras- y representantes del ministerio del Deporte.

El encuentro clave fue el jueves 31 del mes pasado. Ese día, los personeros involucrados recorrieron el recinto y se le solicitó a la productora cumplir una serie de puntos que llevarían a garantizar la concreción del show.

Entre los más relevantes figuraban que los accesos del público sólo se realizaran por las calles Grecia y Pedro de Valdivia; que los flujos en los alrededores del reducto se resguardaran con rejas de 2 metros de altura, para evitar que los tramos en remodelación pudieran ser dañados; que el artista no ingresara por calle Marathon, dado que no estará habilitada para la fecha del evento; y que se reforzara el perímetro del estadio con una mayor cantidad de guardias para cuidar cualquier entrada de público por accesos no autorizados. Además, la empresa contratista se comprometió a tener asfaltada en esa fecha la explanada Grecia, incluyendo la zona de las boleterías.

DG Medios tomó nota y el día lunes 4 de abril envió al IND un documento donde aceptaba todos los puntos acordados. Por ejemplo, entre otros aspectos, se reforzaría con 80 guardias extra el sector aledaño aún en reparación y se realizaría un registro gráfico de todas las áreas antes del evento, para revisarlas tras su finalización y así constatar si el show podría haber generado alguna clase de daño.

Sin embargo, ese mismo día les comunicaron que de manera definitiva no podrían usar el coliseo para Metallica.

Geniso agrega: “Nos comunicaron que no se puede. No lo entendemos, cumplimos todo lo que se había acordado desde lo técnico. Asumimos que es para no generar un eventual retraso de las obras, pero sólo unos días antes todo estaba acordado sin problemas. Esto es un golpe tremendo para la industria, no sólo por Metallica, sino porque también genera muchísimos empleos derivados en cargadores, guardias, traductores, gente que pone las sillas. Es un golpe a la economía local”.

***

Hay otro aspecto que desde la productora ponen sobre la mesa para reforzar que el show debería seguir con posibilidades de materializarse: según dicen, en la licitación de 2019 se establece que, quien se adjudique la obra de remodelación del lugar, deberá permitir que convivan los eventos masivos con los trabajos, incluso suspendiendo de manera parcial y temporal las obras para dar curso a los espectáculos.

La Tercera se contactó con el ministerio del Deporte para obtener su versión del tema, pero no tuvo respuestas.

Nos comunicaron que no se puede hacer el show. No lo entendemos. Cumplimos con todo lo acordado desde lo técnico”. Carlos Geniso, gerente general de DG Medios

Desde la industria de los espectáculos locales, hoy creen que el caso Metallica responde a una decisión netamente política más que técnica. Ramírez asegura: “No hay ningún reglamento de fondo que no permita la realización del show. No hay razones técnicas. Ya existe toda la documentación en manos del gobierno. Se puede coordinar y hacer Metallica no va a tener como consecuencia que los Panamericanos no se hagan. Esto no es un partido de fútbol en que quizás algunos escombros puedan derivar en algo inadecuado. Esto es un evento artístico cultural. Hago un llamado profundo a la autoridad para que lo reconsidere. El propio presidente Boric dijo que a uno de los eventos que le gustaría ir es a Metallica”.

Geniso acota: “Pueden convivir las obras con el show, hay que integrar ambas partes. Hay que tener ampliación de criterio y voluntad política, si no esto es un témpano donde no puedes hacer nada”.

El propio Geniso y la Agepec han tomado contacto en los últimos días con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para solicitar ayuda para destrabar el concierto. El asunto es urgente: la próxima semana está planificado que llegue una avanzada técnica de los norteamericanos para ver en terreno la instalación de escenarios y otros detalles. Incluso el propio conjunto tiene proyectado aterrizar un par de días antes en Santiago para ensayar con mayor anticipación su presentación del día 27, tomando en cuenta que acá inauguran su próximo tour latino y global.

Ese es otro punto importante: los autores de One tienen su siguiente fecha en Argentina el 30 de abril. Pero como todo está programado para que parta en Santiago, también se les hace casi imposible mover su itinerario.

Otros actores de la industria también demuestran su preocupación por el difícil escenario que abre una posible cancelación de Metallica. Ricardo Álvarez, dueño de Sep Security, encargados de la seguridad en los conciertos, cuenta: “Hace muchos meses que estamos coordinándonos con la propia seguridad de Metallica para que todo esté okey con el grupo. Por lo que sería muy penoso si el show no sucede. Una pérdida de todo el trabajo realizado”.

Luis Fontalba, otro nombre de larga experiencia en el circuito y encargado del montaje a través de su firma, también dice que las pérdidas serían considerables: “Hemos estado parados por casi dos años, desde el inicio de la pandemia, período en el que no recibimos ninguna ayuda de nadie. Y ahora justo cuando podemos empezar a recuperarnos, ¿no nos dejarán usar el Nacional para un concierto?”.

/gap