La demora del Gobierno en tomar la decisión de enviar un proyecto para postergar las elecciones del 10 y 11 de abril no solo generó cuestionamientos de la oposición, que exige que el aplazamiento vaya acompañado de medidas sanitarias y económicas, sino también desató una nueva ola de “fuego amigo” al interior del oficialismo.

En efecto, el candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, volvió a cuestionar a La Moneda, señalando que “es evidente que hay un problema de conducción política” en el manejo de la pandemia, apuntando sus dardos contra el Presidente Sebastián Piñera y el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Cristián Larroulet.

En entrevista con El Mostrador en La Clave, Desbordes recordó que hace meses venía insistiendo en que las condiciones sanitarias hacían complejo cumplir con el cronograma electoral.

Pero la respuesta siempre fue que “no se oye padre”, ironizó. “Y recién se tomó la decisión cuando la encuesta (Cadem) ya decía que había que tomarla, que es un problema grave en el equipo de asesores que funciona en torno a dos cosas: la encuesta y El Líbero. Pasa una cuestión bien simpática, porque Larroulet manda a hacer un artículo en El Líbero, lo leen ellos nomás, y se convencen ellos mismos”, indicó.

“Debería haberse zanjado hace tres meses y haber evitado franja, campaña, porque la salud está sobre todas las cosas, pero en pandemia, con casi 8 mil casos que se proyectan a la semana del 9 de abril, más la cantidad de camas UCI y UTI ocupadas y al borde del paciente cero (…), falta conducción política, no hay duda, hay una parálisis”, indicó.

Consultado si el responsable es Piñera, el Segundo Piso o las autoridades de Salud, el extimonel de RN defendió el trabajo de los equipos del Minsal, precisando que operan sobre la base de criterios “técnicos, detallistas y profesionales”, y traspasó toda la responsabilidad a La Moneda.

“La decisión es política, lo planteé varias veces, me dijeron que estaba loco, que cómo íbamos a correr las elecciones. (Cristián Larroulet, Sebastián Piñera) son los que tienen a cargo la conducción política”, reconoció.

Desbordes insistió además en que las medidas adoptadas no son suficientes, y se deben tomar otras disposiciones, como el cierre de las fronteras aéreas. “Hay que cerrar el aeropuerto, de todos los colores segmentos sociales hay gente paseando fuera de Chile en plena pandemia”, indicó.

Briones y Sichel

En cuanto a la carrera presidencial, Desbordes dijo que “los encuestadores serios (…), dejo fuera a la Cadem, que no la considero seria, es una operación política”, dicen que el resultado está líquido y la gente aún no tiene definida su opción de cara a las primarias de la derecha.

“Por lo tanto, nadie puede darse por ganador, solo tengo que seguir trabajando (…) no me está yendo ni mal ni bien, la gente no sabe todavía (por quién votar)”, añadió.

Asimismo, Desbordes salió al paso de las acusaciones de populismo que le han hecho por su apoyo al primer retiro del 10%, en especial de parte del candidato presidencial de Evópoli y exministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En esta línea, el candidato RN volvió a sus críticas sobre sus contendores, a quienes acusó que “les falta calle” y sostuvo que “cuando dicen que (el retiro del 10%) es la solución fácil, como dice Briones en su columna de hoy, yo le preguntó qué tan fácil es para un poblador llegar a su casa y no tener comida para su familia y además obligado a estar en cuarentena”.

Además, insistiendo contra Briones, apuntó al mea culpa del economista al señalar que cuando el exministro de Hacienda “dice llegamos tarde, para él es una frase nomás, una frase sencilla, no le sale ni por curado después de decir eso. Para el ministro de Hacienda es fácil, pero para un poblador, a una persona de clase media, es distinto, hay una dicotomía, un abismo entre decir llegamos tarde y lo que está pasando en la calle”.

Desbordes apuntó también a Briones y Sebastián Sichel, al recordar que como presidente de partido “fui de los que se paró en el Patio de Los Naranjos para llamar a la oposición a que apruebe el primer Ingreso Familiar de Emergencia y dijimos, a petición del ministro de Desarrollo Social de la época y del ministro de Hacienda (vale decir, Sichel y Briones), que este es el máximo esfuerzo fiscal, que no hay más plata. Pero a las dos semanas y media, el Gobierno reconoce que sí hay más plata y mejora ese IFE, y después fue mejorado de nuevo porque se había quedado corto. Y uno hace el soberano loco por estas lealtades y creerle al Gobierno, y resulta que había más plata y los que dijeron que no había más plata ni se arrugaron”.

Respecto de Sichel, quien ha insistido en que no ha sido invitado a participar en las primarias de Chile Vamos, Desbordes remarcó que el expresidente de BancoEstado sí ha sido invitado, pero hoy no es el tema central, dado que los partidos no han puesto en marcha oficial el proceso, porque las candidaturas se inscriben el 4 de mayo y hoy están concentrados con todo en las campañas de las elecciones programadas inicialmente para abril.

Sin embargo, en un nuevo dardo contra Sebastián Sichel, acusó que ha lanzado “acusaciones al voleo (…) cosas feítas, como decir que hay gente que se aprovecha y va a zonas en cuarentena”. “Sebastián ha sido militante de dos partidos políticos, no es una persona independiente pura que viene llegando de la academia. Está bien, va a contribuir a la primaria, veinte veces he dicho que está invitado, pero cuando se plantea de la independencia pura, casta, a mí me llama la atención”, finalizó.

