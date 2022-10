El Presidente Gabriel Boric reconoció este jueves su preocupación por la percepción de temor que está creciendo en la ciudadanía ante la crisis de seguridad que vive el país, por lo que reafirmó el compromiso de su Gobierno de enfrentar con fuerza este problema y emplazando a todos los sectores de la sociedad a colaborar en esa línea.

Durante la inauguración del nuevo edificio donde trabajará la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la PDI, el Mandatario dedicó buena parte de su discurso a esta materia, recalcando que “como todos sabemos, el delito y los delincuentes no son estáticos, no se quedan pegados y nosotros y las policías tenemos que anticiparnos también”.

“Mayor seguridad es una de las primeras prioridades de la ciudadanía y por lo tanto, es una de las principales prioridades de nuestro Gobierno. Como todos los chilenos tienen derecho a una salud digna y oportuna, a pensiones suficientes, el derecho a educarse, también tienen el derecho a vivir en un país seguro y sin temor”, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado recalcó que “en un Estado de derecho, la violencia es inaceptable y debe ser atacada con la mayor decisión. En eso, las policías, tanto la PDI como Carabineros de Chile, cuentan con todo nuestro respaldo”, junto con advertir la necesidad de trabajar en la percepción ciudadana ante la delincuencia.

En ese contexto, comentó que “como Gobierno nos importa de sobremanera la realidad en materia de delitos y ojalá también todos los medios de comunicación contribuyeran en informar de aquello objetivamente. Pero también nos interesa la percepción en materia de seguridad, que personas dejen de hacer cosas porque tienen miedo”.

A su juicio, esa realidad “nos obliga como Estado a realizar una tarea con mucha más fuerza. Me lo decían hace poco en Antofagasta, donde el centro funcionaba hasta la 1 de la mañana con una vida bohemia y sin embargo hoy cierra a las 7 u 8 de la tarde producto del temor”.

“Eso no es aceptable, tenemos que recuperar nuestros espacios públicos de la delincuencia y ese tiene que ser una labor conjunta liderada por el Estado, fortaleciendo a las policías, pero también en conjunto con el sector privado, que en esto no me cabe duda de que son aliados”, subrayó.

Asimismo, indicó que “en este sentido quiero reafirmar nuestro compromiso con la seguridad, que es prioridad para las familias. Estamos redoblando los esfuerzos para atacar la criminalidad, los nuevos tipos de delitos y sus causas profundas y no solamente ni principalmente con discursos, sino con acciones y recursos”.

“El combate a la delincuencia es un trabajo de largo plazo que no se consuma con frases grandilocuentes, sino que es una política de Estado que no tiene soluciones fáciles, que no se sostiene con frases populistas o aprovechamientos políticos y en esto todos tenemos que ser responsables”, concluyó.

/psg