Pese a participar en varios grupos de WhatsApp con sus ex colaboradores, no siempre es el ex Presidente Sebastián Piñera quien envía información. El lunes, sin embargo, fue él mismo quien compartió con su círculo íntimo una minuta titulada: “Liceos Bicentenario: Política exitosa y valorada por la ciudadanía que el gobierno de Boric quiere terminar”. En el documento se señala:

“En julio pasado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, en una visita al Liceo Bicentenario de Talagante le dijo a cientos de estudiantes del establecimiento que, “lo que están haciendo en este colegio, en este liceo, es una experiencia que queremos replicar en el resto de Chile”. Y cómo no, si el recinto según el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño del Mineduc, fue reconocido como un Liceo de excelencia académica.

Lo inexplicable es que el jueves 20 de octubre pasado, el actual Ministro de Educación señaló que la política de Liceos Bicentenario irá apagándose gradualmente, puesto que no habrá nuevas convocatorias y los recursos se irán acabando conforme culminen los convenio vigentes. Es decir, el Gobierno una vez más no cumple su promesa”.

¿Por qué acabar con un programa exitoso y valorado por la ciudadanía?

“El programa Liceos Bicentenario, política pública impulsada por los gobiernos 1 y 2 del Presidente Sebastián Piñera, ha demostrado ser una alternativa de excelencia académica, que promueve la inclusión y la movilidad social.

Los Liceos Bicentenario, en promedio, han logrado altos puntajes SIMCE a nivel nacional, sólo precedidos por los colegios particulares. Los Liceos Bicentenario de dependencia municipal se encuentran dentro de los mejores establecimientos municipales del país y en cuanto a los puntajes PSU, obtienen puntajes por sobre los liceos emblemáticos.

Durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se asumió el compromiso de aumentar la red de Liceos Bicentenario a 300. Sin embargo y realizando un esfuerzo adicional, se anunció la creación de 120 nuevos Liceos Bicentenario en 2021, con lo que se superó el compromiso asumido, llegando a 320 liceos de excelencia a lo largo de todo el país.

Luego de tiempos particularmente complejos por la pandemia, los Liceos Bicentenario se han consolidado como el fiel reflejo de la calidad educativa que se espera como país: Proyectos integrales de alto nivel”.

Los siguientes capítulos se titulan: “Las exitosas cifras de los liceos Bicentenario” y “Ante la grave crisis que atraviesan los liceos emblemáticos, el gobierno quiere dejar de potenciar los Bicentenario: Redujo su presupuesto para el 2023 un 33%”.

Lea el documento completo enviado por Piñera a su círculo íntimo.

/psg