El dólar registró una fuerta alza este lunes y cerró muy cerca de los $985, en la víspera de nuevos datos económicos que podrían entregar luces sobre la proxima decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

El billete verde terminó su primera sesión de la semana escalando $13,30, en puntas de $983,60 vendedor y $983,30 comprador. Se trata de su mayor precio desde el 26 de septiembre de este año ($992,00).

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, comentó que “esta semana conoceremos importantes datos de PIB en Estados Unidos, que podrían marcar la pauta considerando la importancia de las decisiones de la Reserva Federal para el tipo de cambio en los últimos meses”.

Mientras que Arturo Frei, gerente general de Renta4, dijo que “hoy conocimos los PMI de octubre de EE.UU.: PMI Manufacturero 49,9 puntos (vs 51,0e y 52,0 anterior), PMI de Servicios 46,6 puntos (vs 49,2e y 49,3 anterior) y PMI Compuesto 47,3 puntos (vs 49,3e y 49,5 anterior)”.

“Los datos anteriores dan cuenta de la desaceleración de la economía estadounidense y debería poner menor presión a futuras alzas de tasas por parte de la Fed”, añadió.

Sin embargo, Frei mencionó que “el tipo de cambio sube $11,0 en la presente jornada, luego que el viernes bajara $8 hasta $972 ante una publicación en The Wall Street Journal, donde se señaló que funcionarios de la Reserva Federal están comenzando a señalar en debates internos su intención de reducir pronto el ritmo de alzas de tasas de interés para parar con las subidas a principios de 2023”.

/psg