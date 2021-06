La semana pasada el doctor Rodolfo Neira, reconocido por los seguidores de Canal 13 Cable, se convirtió en el blanco de las críticas tras compartir un video en el que buscaba probar que habría «elementos magnéticos» no informados al público en las vacunas…

Sí, así nomás, el doctor grabó un vídeo sosteniendo un celular y ubicándolo bajo el hombro de dos mujeres, inoculadas recientemente con Sinovac y Pfizer.

«Uno siente que se magnetiza el celular. Un celular que es pesado», justificaba mientras el aparato se pegaba al brazo de la primera mujer.

Las burlas de JC y Monse

Pues bien, esta mañana Julio César Rodríguez y Monse Álvarez dedicaron un espacio del matinal a analizar la polémica grabación de Neira… ¡y lo hicieron pebre!

«Ahí está la situación. ¿La hilera era muy larga o no? De gente que se iba a pegar el teléfono y la cuchara y todo, auspicia La Gotita», ironizó primero JC.

Y luego continuó: «Yo no sabía por qué me había quedado pegado en la reja de mi casa en la mañana, me afirmé ahí y no pude salir como en media hora», desatando las risas de Monse Álvarez.

Después fue el turno de ella. Tras explicar quién es el doctor Neira y sus especialidades, le disparó: «Esto ya se fue al extremo de la teoría conspirativa (…) Los mismos terraplanistas, los que creen que la tierra es plana, creen que a uno le implantaron un chip adentro y creo que es súper importante ir despejando eso».

«La prueba que hizo Neira, es demasiado fácil que por distintas razones, la grasa corporal, la sudoración se queda un ratito pegado el teléfono y ahí después se resbala», agregó más tarde.

«Es muy ochentero esto de que te metan el chip, el monstruo, muy de la guerra fría», cerró Julio César.

