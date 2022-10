Si te das una vuelta por internet te encontrarás todo tipo de avistamientos o encuentros paranormales. Las personas publican imágenes, videos e incluso archivos de audio de fantasmas, espíritus y similares que afirman haber encontrado. Si bien algunos resultan ser falsos, y varios son demasiado confusos, de baja resolución u oscuros para identificar algo, definitivamente hay algunas excepciones. Uno de esos videos ha aparecido en el popular foro Reddit hace siete meses.

¿Ataque fantasmal?

Una usuaria recurrió a un subreddit dedicado a elementos de interés sobre fantasmas y lo paranormal, para publicar un video que, según ella, era de hace unos años. Según describe, en el video aparece el perro de su familia, que se llama Tucker, siendo empujado por una fuerza invisible.

En las inquietantes imágenes se pude ver al perro negro mirando por encima de su espalda mientras mueve constantemente su cola cuando de repente algo en el suelo llama su atención. El can comienza a ladrar mientras mira la alfombra. Continúa ladrando confundido hasta que de repente se desliza medio metro. No se ve a nadie aplicando ninguna fuerza que pudiera haber causado que el animal se moviera. El video termina con el perro ladrando y rascando con sus patas la alfombra.

En la sección de respuestas a su propia publicación, la usuaria, que parece ser madre de al menos tres niños, describió el momento como “bastante salvaje”. Además, escribió que ni ellos ni su familia se dieron cuenta de que su perro se había deslizado literalmente por la alfombra hasta después de ver el video. La usuaria también relató experiencias espeluznantes anteriores n la misma casa.

“Definitivamente teníamos algo más viviendo allí con nosotros”, escribió la usuaria con el nombre Dkitt75. “Era una señora de la misma altura que yo y mi hija mediana. Ella también tenía el mismo cabello castaño oscuro.”

La publicación menciona además una experiencia en la que la usuaria vio la aparición por el rabillo del ojo a las 3 de la mañana. Confundiéndola con su hija, Dkitt75 fue a ver a su hija, quien, para su sorpresa, estaba profundamente dormida en su habitación ubicada en el desván. La noche siguiente, su marido también vio al espeluznante ser paranormal.

Según Dkitt75, dijo que pasó por delante del dormitorio cuando vio a alguien parado junto a la cama. Lo primero que pensó que era su cónyuge quien estaba allí, pero luego se puso pálido cuando escuchó a su mujer riéndose por teléfono en el exterior de la casa. Según Dkitt75, la familia decidió mudarse de la casa y no ha experimentado nada desde entonces. No está claro si se trasladaron o no debido al incidente capturado en el video.

Aunque hay que reconocer que se trata de un video realmente aterrador, los usuarios escépticos pensaron que no había nada paranormal en el movimiento brusco del animal, era solo que el perro se movía así. Pero llegados a este punto hay que decir que es imposible que el perro se mueva así con las cuatro patas según las leyes de la física. Porque, en primer lugar, hay una alfombra completamente antideslizante y, en segundo lugar, el perro no tiene la capacidad de empujarse él mismo.

Signos típicos de la presencia de un fantasma

Si descartamos la posibilidad de que se trate de un montaje, lo cierto es que el video de Dkitt75 es un claro ejemplo de la presencia de fantasmas en una casa. Tal como publicamos en MEP, no todos los fantasmas son iguales, y pueden manifestar una variedad de fenómenos. Algunos fantasmas pueden presentar un solo fenómeno, como una puerta en particular que se abre repetidamente, mientras que otros consisten en muchos fenómenos diferentes, desde ruidos extraños hasta apariciones en toda regla.

Pero la mejor evidencia es el comportamiento extraño de los animales: Un perro, gato u otra mascota se comporta de manera extraña. Los perros pueden ladrar ante algo que no se ve, esconderse sin razón aparente o negarse a entrar en una habitación en concreto. Los gatos pueden “mirar” algo que cruza una habitación. Los animales tienen sentidos más agudos que los humanos, y muchos investigadores piensan que sus habilidades psíquicas también podrían estar más afinadas. Por lo que la próxima vez que veas a tu pero o gato de manera extraña, incluido movimientos bruscos como el del video, entonces podría ser víctima de una presencia fantasmal.

Original de mundoesotéricoparanormal.com

