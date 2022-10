Reuniones entre autoridades, anuncios sobre medidas preventivas, expectativas de jefes comunales y comentarios de parlamentarios. Diversas son las actividades o declaraciones que se han reportado durante los últimos días en el marco de este martes 18 de octubre, cuando se cumplen tres años del conocido como “estallido social”.

Lo cierto, es que el tema ha estado en el centro del debate durante la semana ya que, desde que ocurrió el hecho en 2019, cada año se han reportado manifestaciones en conmemoración.

Este 2022, mientras algunas autoridades como la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, hicieron un llamado a que las movilizaciones se realicen de “manera pacífica”, otros como la jefa comunal de Las Condes, Daniela Peñaloza, resaltaron que el Gobierno debe estar “firme”.

De todas maneras, el ánimo transversal es que las movilizaciones se realicen en términos tranquilos. Y por ello, se dispuso algunas medidas preventivas por parte del Gobierno en coordinación con Carabineros, como por ejemplo, la de desplegar cerca de 25 mil efectivos policiales en el país, realizar cortes o desvíos de tránsito, y modificar la hora punta de Metro.

Sin embargo, además de tener la opinión de autoridades, es necesario destacar qué percepciones tiene la ciudadanía en torno al 18-O y cómo han ido cambiando desde 2019.

Una encuesta realizada por Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) entre el viernes 14 y sábado 15 de octubre, revela que un 43% de los entrevistados considera que “fue un error” haber transformado al “perro matapacos” en un símbolo de las manifestaciones durante el estallido. Mientras el mismo porcentaje señala que “se justificaba en ese momento” y un 14% que “no sabe”.

En relación a cambiar el nombre de la Plaza Baquedano a “Plaza de la Dignidad”, en enero de 2020 un 65% dijo sí y un 35% no. En tanto, en octubre de este año, las cifras se invirtieron. Mientras un 60% señala que no, un 40% sostiene que sí.

A tres años del estallido social, un 80% asegura que los problemas sociales y económicos que motivaron el estallido “han ido empeorando”. A su vez, un 11% sostiene que “se han ido solucionando”, y un 9% que “no sabe”.

Respecto al slogan que se popularizó durante el 2019 de “no son $30, sino 30 años”, un 68% dice que “estaba mejor durante los 30 años antes del estallido”, y un 32% que “está mejor ahora a tres años del estallido”.

Acerca de los actos de violencia, un 75% considera que “alguien organizó” la quema de diversas estaciones de Metro en Santiago; un 14% que “fue espontánea”, y un 10% que “no sabe”.

Asimismo, en cuanto a si el Estado debería indemnizar a quienes fueron víctimas de saqueos o pérdidas de negocio por las manifestaciones, el sondeo muestra que un 73% dice que sí, un 14% que no, y un 13% que no sabe.

Cadem

Por otro lado, están los datos que reveló la encuesta Plaza Pública Cadem de la segunda semana de este mes. En octubre de 2019 un 72% consideraba que el origen del estallido social era “la expresión de un descontento social generalizado”, pero este año la cifra baja a 61%.

A su vez, la cifra aumenta en quienes creen que el estallido se dio por “un problema de orden público y de grupos violentistas organizados”. En 2019 fue 12% y este año es un 35%.

Sobre las cifras de quienes estaban de acuerdo con algunas formas de protestas en 2019 (como funas a políticos, evasiones masivas, “el que baila pasa”, entre otras), estas descendieron en 2022.

En funas a políticos, un 64% lo apoyaba en 2019 y solo un 50% lo hace ahora. En evasiones masivas un 44% estaba de acuerdo y solo un 21% lo está ahora. Lo mismo ocurre con “el que baila pasa”, hace tres años un 38% lo apoyaba, versus un 15% de este año.

Comparando como estaba Chile antes del estallido social versus la actualidad, las personas manifiestan que en materia de delincuencia se está un 93% peor, 6% igual y 1% mejor.

Respecto a hechos de violencia un 90% considera que se está peor, 8% igual y 2% mejor. Asimismo, en cuanto al orden público, se mantiene la tendencia: un 77% peor, 17% igual y 5% mejor. Y en relación a la situación económica del país un 75% dice peor, 20% igual y 4% mejor.

Ahora bien, sobre las demandas que más resaltaron en el estallido social, como por ejemplo pensiones, un 45% dijo que se está peor, un 34% igual y un 19% mejor. Las cifras son similares cuando se consulta por educación y salud.

Acerca de las percepciones que se tienen sobre la violencia, en mayo de 2022 un 84% reveló que “existe violencia en el país y hay que darle mucha importancia, porque amenaza con destruir el orden institucional”, mientras el porcentaje baja a un 77% en octubre”.

Y consultados sobre si consideran probable que vuelvan las movilizaciones y marchas como las del 18 de octubre de 2019, un 53% cree que “mucho o bastante”, un 23% “algo”, y un 21% “poco o nada”.

Data Influye Otro sondeo que entregó resultados al respecto fue Data Influye -periodo septiembre a octubre de 2022-. Ahí, ante la consulta de si se comparten aún o no las causas que dieron origen “a esa ola de manifestaciones en el país”, un 36% dice plenamente, un 11% que las comparte mayormente, un 24% que comparte solo algunas, un 26% que no comparte absolutamente nada, y un 3% no responde.

Entre quienes las comparten plenamente, destacan quienes tienen entre 18 y 34 años (44%), seguidos por quienes tienen 55 o más (34%), y luego por quienes tienen entre 35 y 54 años (30%).

Ahora, en relación a dónde ubican principalmente las causas que dieron origen al estallido social (responden quienes comparten las causas en distintos niveles), un 85% revela que es en lo social (pensiones, salud, pobreza, equidad, abusos, otros), un 12% en político (sistema, modelo, partidos, régimen, otros), un 2% en identitario (pueblos originarios, feminismo, diversidades sexuales, migrantes, otros), y un 1% no sabe.

En la misma línea, los encuestados abordaron en qué medida ha avanzado o no el país los últimos años, en resolver aquellos temas que dieron origen al estallido social de octubre de 2019. Un 92% comenta que no se ha avanzado en nada o se ha avanzado pero muy poco, un 4% que se ha avanzado lo suficiente, un 3% que ha habido grandes avances, y 1% no responde.

