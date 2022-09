El dólar volvió a dispararse este lunes y ya encadena su octava alza consecutiva en el mercado cambiario local, superando así el nivel de los $990 y vuelve a mirar de cerca los $1.000, un precio inédito que alcanzó en julio pasado y que obligó al Banco Central a intervenir.

El poderoso avance del billete verde se da en un contexto de fortaleza global, en donde las alzas de tasas de los diversos bancos centrales del globo están redoblando los temores del mercado por una recesión a escala global, a lo entidades como Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central Europeo están dispuestos con tal de controlar de desatada ola inflacionaria.

En medio de ello, el dólar anotó una subida de $21,30, quedando en puntas de $992 vendedor y $991,70 comprador.

Con todo, la fuerte depreciación del peso, que llegó a los niveles en los que el Banco Central debió intervenir y que está ocurriendo en los últimos días de vigencia de esta acción, por cierto que preocupan al interior del instituto emisor. Así lo hizo ver en la jornada la consejera Stephany Griffith-Jones.

La situación, dijo en una actividad en la U. de O´Higgins, es monitoreada con “mucho cuidado” por el Central, y explicó que “el nuevo salto del tipo de cambio, corresponde “principalmente a deterioro de fundamentales, que es básicamente el precio internacional del dólar y el precio del cobre”.

“Es preocupante porque tiende a tener un impacto indirecto, no 100% -lo que se llama el `pass through`- sobre la inflación, que no es 1 a 1, pero que es importante”, indicó.

Al ser consultada sobre si es posible una extensión del programa de venta de dólares dijo que “no hemos tomado ninguna decisión, fuera de una que se va a anunciar en estos días, pero estamos siguiendo la evolución”, y recalcó que “estamos conscientes y preocupados del fenómeno”.

Osvaldo Videla, analista senior de mercados de XTB Latam, comentó que “en Chile, el valor se encuentra cercano a alcanzar los mil pesos nuevamente, por lo que debemos estar atentos a los movimientos de la divisa norteamericana a nivel internacional”.

“Entre hoy y mañana hablarán importantes miembros de la Reserva Federal, lo que puede dar luz de lo que pase con los movimientos del ente emisor norteamericano de cara a las últimas reuniones de decisión de política monetaria del presente año”, añadió.

Mientras que Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, comentó que “el cruce local vuelve a acercarse a los $1.000 pesos acumulando un alza de 9% durante el mes, y un 15% en el año, lo que deja en evidencia la debilidad de la moneda local”.

“Las expectativas de mayores alzas junto a menores previsiones de crecimiento en un entorno en el que persiste la inflación, permiten revisar mayores avances para el cruce local, el que amenaza con volver a superar los $1.000 y prontamente escalar hasta sus máximos históricos”, añadió.

/psg