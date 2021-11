El ministro de Educación, Raúl Figueroa, admitió que en la primera vuelta votó por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, señalando que el Ejecutivo “no puede ser neutral” frente a los proyectos que están en disputa en el balotaje.

La autoridad afirmó que como independiente decidió respaldar al ex militante de la UDI, a pesar que el abanderado oficial de la coalición de Gobierno era el ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, quien finalmente quedó en el cuarto lugar de las preferencias.

“Los principios que están en juego son tan relevantes que no hay lugar a dudas que la centroderecha en su conjunto está apoyando ahora a la candidatura que representa mayores espacios de libertad, mayores espacios de seguridad y mejores condiciones para asegurar un progreso sostenido en nuestro país. Y creo que esa candidatura está representada por Kast”, expresó el secretario de Estado a La Tercera.

Figueroa agregó que “tanto Sichel como Kast representaban ese ideario de libertades, pero Kast fue sintonizando con mayor velocidad en torno a lo fundamental de lo que hoy día está en juego. A lo largo de la campaña, y creo que el resultado lo avala, Kast logró sintonizar de mucho mejor manera con el chileno medio, que busca mayor libertad, mayor seguridad y certeza en un espacio de orden para seguir progresando. En eso, Kast tuvo mayor velocidad para sintonizar y Sichel estuvo lento en su capacidad de reacción frente a ese escenario”.

Ante las posibles acusaciones de intervencionismo, el ministro dijo que “estamos en la obligación de defender principios esenciales. Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación”.

“El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad”, complementó.

La declaración del titular del Mineduc llega en medio de la polémica por la polémica salida de la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien debió renunciar al cargo luego de anunciar su incorporación a la campaña del republicano con un permiso sin goce de sueldo.

