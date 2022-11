El alcalde de Colchane, Javier García Choque, salió al paso este lunes de las duras acusaciones que realizó en su contra la doctora y diputada de Chile, María Luisa Cordero, quien en un Live de Instagram aseguró el fin de semana que el edil nortino es un traficante de “automóviles, armas y drogas”.

En un polémico Live fue que la parlamentaria dio cuenta de los grandes inconvenientes que tiene el Congreso Nacional para fiscalizar a los municipios del país, un problema que en sus palabras, ha permitido la impunidad de muchos alcaldes para cometer una serie de delitos, entre ellos, el que Cordero acusó de realizar al edil de Colchane.

La denuncia de Cordero

“El alcalde de Colchane, de apellido García, su primo, el principal narcotraficante de Colchane y el alcalde de Colchane, dicho por el funcionario de la Cancillería chilena, trafica automóviles, armas y drogas”, inició la congresista, quien acusó a García de utilizar el paso de Pisiga a Bolivia para realizar los ilícitos.

“El alcalde. ¿Lo han visto cómo se ha cambiado de poleras y sombreros? Está ganando plata como loco. Él tiene una pasada a Pisiga, así se llama el principal pueblo siguiente a Colchane por Bolivia, y sabe la cara que puso, a propósito de la semiología, yo le analice la cara, cuando una periodista le preguntó: ‘Alcalde. ¿Qué opina que esté el Ejército acá, en Colchane? Bueno, hemos tenido problemas por el paso a Pisiga’. Claro, porque por ahí pasa los autos robados, poh. No le gustó mucho. Ese paso, entre paréntesis, que lo debería saber la señora (Antonia) Urrejola, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, es un pasaje que abrió el tipo, el alcalde de Colchane. No lo abrió la Cancillería chilena, no es una entrada oficial a Bolivia a Pisiga, es el negocio del alcalde de Colchane, no está en el tratado de límites, no figura en el mapa”, acusó Cordero.

