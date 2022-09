Estados Unidos ha estado enviando comunicaciones privadas a Moscú advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría el uso de un arma nuclear, según funcionarios estadounidenses, quienes dijeron que los mensajes subrayan lo que el presidente Joe Biden y sus ayudantes han articulado públicamente.

La administración de Biden ha decidido mantener las advertencias sobre las consecuencias de un ataque nuclear, por lo que al Kremlin le preocupa cómo podría responder Washington, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato.

El intento de la Casa Blanca de cultivar lo que se conoce en el mundo de la disuasión nuclear como “ambigüedad estratégica” se produce cuando Rusia continúa intensificando su retórica sobre el posible uso de armas nucleares en medio de una movilización interna destinada a frenar las pérdidas militares rusas en el este de Ucrania.

El Departamento de Estado ha estado involucrado en las comunicaciones privadas con Moscú, pero los funcionarios no dijeron quién entregó los mensajes o el alcance de su contenido. No está claro si Estados Unidos envió sus comunicaciones posterior a que el presidente ruso, Vladimir Putin, emitiera su última amenaza nuclear durante un discurso en el que anunciaba una movilización parcial hacia Ucrania, pero un alto funcionario estadounidense dijo que la comunicación ha sido constante durante los últimos meses.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, escribió el jueves en una publicación en Telegram que el territorio en el este de Ucrania sería “aceptado en Rusia” tras el referendo de los separatistas prorrusos y prometió fortalecer la seguridad de esas áreas.

Para defender esa tierra anexada, dijo Medvedev, Rusia puede usar no solo sus fuerzas recién movilizadas, sino también “cualquier arma rusa, incluidas las nucleares estratégicas y las que usan nuevos principios”, en referencia a las armas hipersónicas.

“Rusia ha elegido su camino”, agregó Medvedev. “No hay vuelta atrás”.

El comentario se produjo un día después de que Putin sugiriera que Rusia anexaría las tierras ocupadas en el sur y el este de Ucrania e incorporaría las regiones a lo que Moscú considera su territorio. Dijo que no estaba mintiendo cuando prometió utilizar todos los medios a disposición de Rusia para defender la integridad territorial del país, una referencia al arsenal nuclear del país.

Los funcionarios de la administración de Biden enfatizaron que esta no es la primera vez que los líderes rusos amenazan con usar armas nucleares desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero, y dijeron que no hay indicios de que Rusia esté moviendo sus armas nucleares en preparación para un huelga inminente.

Aún así, las declaraciones recientes de los líderes rusos son más específicas que los comentarios anteriores y llegan en un momento en que Rusia se tambalea en el campo de batalla por una contraofensiva ucraniana respaldada por Estados Unidos.

Mientras que las declaraciones anteriores del Kremlin parecían estar dirigidas a advertir a Estados Unidos y sus aliados que no fueran demasiado lejos para ayudar a Ucrania, los comentarios más recientes de Putin sugirieron que Rusia está considerando usar un arma nuclear en el campo de batalla en Ucrania para congelar ganancias y obligar a Kiev y sus patrocinadores a la sumisión, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, un grupo de defensa de la no proliferación en Washington.

“Lo que todos deben reconocer es que este es uno de los episodios más graves, si no el más grave, en el que se podrían usar armas nucleares en décadas”, dijo Kimball. “Las consecuencias incluso de la llamada ‘guerra nuclear limitada’ serían absolutamente catastróficas”.

Durante años, los expertos nucleares de EEUU se han preocupado de que Rusia pueda usar armas nucleares tácticas más pequeñas, a veces denominadas “armas nucleares de campo de batalla”, para poner fin favorablemente a una guerra convencional en sus términos, una estrategia que a veces se describe como “escalar para desescalar”.

El jueves, Vadym Skibitskyi, subdirector de la inteligencia militar ucraniana, dijo a ITV News del Reino Unido que es posible que Rusia use armas nucleares contra Ucrania “para detener nuestra actividad ofensiva y destruir nuestro estado”.

“Esta es una amenaza para otros países”, dijo Skibitskyi. “La explosión de un arma nuclear táctica tendrá un impacto no solo en Ucrania sino también en la región del Mar Negro”.

Los ucranianos han tratado de señalar que incluso un ataque nuclear ruso no los obligaría a capitular y, de hecho, podría tener el efecto contrario.

“¿Amenazar con armas nucleares… a los ucranianos?” Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, tuiteó el miércoles. “Putin aún no ha entendido con quién está tratando”.

En una entrevista con “60 Minutes” de CBS News que se emitió el domingo, se le preguntó a Biden qué le diría a Putin si el líder ruso está considerando usar armas nucleares en el conflicto contra Ucrania.

“No. No. No”, dijo Biden. “Cambiarás el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial”.

Biden se negó a detallar cómo respondería Estados Unidos y solo dijo que la reacción sería “consecuente” y dependería “del alcance de lo que hagan”.

La administración Biden enfrentaría una crisis si Rusia usara un arma nuclear pequeña en Ucrania, que no es un tratado aliado de Estados Unidos. Cualquier respuesta militar directa de EEUU contra Rusia correría el riesgo de una guerra más amplia entre las superpotencias con armas nucleares, que la administración Biden ha querido evitar y la ha convertido en su prioridad número uno en todas sus políticas sobre Ucrania.

Matthew Kroenig, profesor de gobierno en la Universidad de Georgetown y director del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad en el Consejo Atlántico, ha argumentado que la mejor opción para la administración, si se enfrenta a un ataque nuclear ruso limitado en Ucrania, podría ser dar un paso al frente, apoyar a Ucrania y llevar a cabo un ataque convencional limitado contra las fuerzas o bases rusas que lanzaron el ataque.

“Si son las fuerzas rusas en Ucrania las que lanzaron el ataque nuclear, Estados Unidos podría atacar directamente a esas fuerzas”, dijo Kroenig. “Estaría calibrado para enviar un mensaje de que no se avecina una gran guerra, es un ataque limitado. Si eres Putin, ¿qué haces en respuesta? No creo que digas de inmediato que lancemos todas las armas nucleares en los Estados Unidos.”

Pero incluso un ataque convencional limitado del ejército estadounidense contra Rusia sería visto como imprudente por muchos en Washington, quienes argumentarían en contra de arriesgarse a una guerra a gran escala con una Rusia con armas nucleares.

James M. Acton, codirector del programa de política nuclear de Carnegie Endowment for International Peace, dijo que no tiene sentido en este momento jugar con las respuestas de Estados Unidos porque hay una amplia gama de posibles acciones rusas, desde un prueba nuclear subterránea que no daña a nadie hasta una explosión a gran escala que mata a decenas de miles de civiles, y no hay señales de que Putin esté cerca de cruzar el umbral.

“Si realmente estuviera pensando muy seriamente en usar armas nucleares de manera muy inminente, es casi seguro que querría que lo supiéramos”, dijo Acton. “Preferiría mucho más amenazar con el uso nuclear y hacernos hacer concesiones que realmente tener que seguir el camino del uso nuclear”.

Los funcionarios estadounidenses han estado intensificando los esfuerzos en la Asamblea General de la ONU esta semana para disuadir a Rusia de considerar seriamente cuál sería el primer uso de un arma nuclear en un conflicto desde los bombardeos atómicos de Japón por parte de Estados Unidos en 1945.

El secretario de Estado, Antony Blinken, hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, dijo que las “amenazas nucleares imprudentes de Rusia deben cesar de inmediato”.

“Esta semana, el presidente Putin dijo que Rusia no dudaría en usar y cito, ‘todos los sistemas de armas disponibles’ en respuesta a una amenaza a su integridad territorial, una amenaza que es aún más amenazante dada la intención de los rusos de anexar grandes franjas de Ucrania en los próximos días”, dijo Blinken. “Cuando eso esté completo, podemos esperar que el presidente Putin reclame cualquier esfuerzo ucraniano para liberar esta tierra como un ataque al llamado territorio ruso”.

Blinken señaló que, en enero, Rusia se unió a otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad para firmar una declaración conjunta que declara que “nunca se puede ganar una guerra nuclear y nunca se debe pelear”.

