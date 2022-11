Tensos días se viven al interior del Frente de Todos, en medio de discusiones sobre las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y las candidaturas de la coalición oficialista para las elecciones de 2023 en Argentina. Como ha sido la tónica durante el año, los bandos “cristinistas” y “albertistas” mostraron vivos desacuerdos, y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, criticó al presidente Alberto Fernández sin nombrarlo, acusándolo de estar más interesado en las “aventuras personales”.

Cristina Kirchner también reapareció, por primera vez luego del intento de asesinato que se realizó en su contra, y según comentan los medios argentinos, dio un discurso “con tono opositor”, a pesar de ser la vicepresidenta. Por su parte, la recuperación de la economía argentina parecería darle una “mejor posición” al ministro de Economía, Sergio Massa.

El viernes pasado, la vicepresidenta hizo su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre en Buenos Aires. Lo hizo en un congreso sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, donde hizo declaraciones que se vieron como un “discurso de campaña” en miras al 2023. En un momento, se refirió a los 12 años de gobierno Kirchner-Fernández: “Éramos un pueblo feliz en 2015. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo pueda organizarse en un proyecto de país que recupere la ilusión”.

También se refirió a la elección de Alberto Fernández en 2019, cuando Cristina lo “eligió” como candidato para el Frente de Todos. “En aquel momento yo tenía una responsabilidad para que el peronismo ganara las elecciones”, comentó la vicepresidenta, en un tono que replicaría al día siguiente Máximo Kirchner.

El hijo de la vicepresidenta realizó un discurso de cierre en el congreso del Partido Judicialista, donde sonaba a coro el grito “Cristina Presidenta”. Sin nombrar a Alberto Fernández, declaró: “No puede volver a pasar en un frente amplio como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que lo llevan a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y yo no fui”.

El líder de La Cámpora también se refirió al 2019: “A pesar de que hay compañeros y compañeras que a veces están más interesados en las aventuras personales, ojalá se den cuenta que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en 2019 para que el peronismo y Argentina saliera del oprobio liberal y del macrismo, hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y los tristes”.

Ya este lunes, Alberto Fernández fue consultado en una entrevista radial sobre estas declaraciones. En ese sentido, el presidente declaró primero que “cuando un compañero critica a otro deja de ser peronista”. Luego de decir eso, el periodista a cargo de la emisión le preguntó sobre Máximo Kirchner, a lo que el mandatario señaló: “Es un hombre respetable, yo lo respeto mucho pero llamo a la reflexión, no está entre nosotros la adversidad”.

En el programa ¿Como la ves?, de la radio Futurock, Fernández respondió a las críticas por “aventurista”. “Nunca quise construir el albertismo, porque no creo en los personalismos. Yo soy parte de un proyecto y me pueden decir cualquier cosa menos que estoy en una aventura personal”, indicó.

En la ocasión se le preguntó al presidente si ha vuelto a hablar con Cristina Kirchner, a lo que respondió que cuando lo necesita, la llama por teléfono. Menos clara fue su respuesta cuando se le inquirió sobre la última vez que conversó con la vicepresidenta. “No quiero empezar con el cristinómetro”, respondió el jefe de Estado desmarcándose.

Una de las polémicas que había tensado la relación entre albertistas y cristinistas la semana pasada tuvo que ver con la realización o no de las PASO, las primarias para las elecciones legislativas y presidenciales que tendrán lugar en octubre de 2023. Todo partió cuando el ministro de Interior, el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro, pidió eliminar estas primarias, afirmando que “la mayoría de los gobernadores e intendentes” querían convencer de eso a Alberto Fernández.

En ese sentido, tanto CFK como Máximo Kirchner se mostraban a favor de esta eliminación, mientras que Alberto Fernández declaró que eso no estaba dentro de lo que le correspondía, sino que eso lo veía el Congreso. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, más cercano a la posición del presidente, declaró: “Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben”.

Aníbal Fernández, de hecho, se metió en la fuerte interna que atraviesa al Frente de Todos, al apuntar directamente contra el líder de La Cámpora por sus cuestionamientos al Presidente. “Esas expresiones que vierte tienen que ver con que él es el único que las sabe todas y el resto somos unos boludos. Me parece que no, es un poquito distinta la situación. Puede ser que él se las sepa todas, pero nosotros no somos unos boludos”, sentenció el funcionario en declaraciones a la prensa.

El ministro subrayó que los sectores más afines al kirchnerismo están alejados de la gestión de gobierno desde hace un tiempo, por lo que descartó como algo novedoso que el kirchnerismo esté intentando despegarse de Alberto Fernández. “No participan, hace rato que no participan en la gestión. Hace rato que no toman una decisión que tenga que ver con lo que nos importa a todos”, enfatizó Aníbal Fernández, citado por el diario Clarín.

Por otro lado, la antipatía entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández es anterior a esta polémica, y empezó cuando el líder de La Cámpora renunció a la presidencia del bloque del Frente del Todos en la Cámara Baja. Eso ocurrió a inicios de año, cuando el gobierno estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: en ese entonces, tanto CFK como Máximo se mostraron abiertamente en contra de los esfuerzos del presidente y su entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según señala el diario Clarín, Alberto Fernández “sabe que su proyecto de reelección provoca ira en el camporismo y en la propia Cristina Kirchner, y está dispuesto a dar la pelea desde la debilidad del poder”. Ahora bien, tanto el presidente como vicepresidenta tienen cuesta arriba el camino hacia 2023: el último sondeo de la consutora Management & Fit muestra que la desaprobación a la gestión llegó a un récord de 76%, mientras que la aprobación bajó a un 18,5%.

En medio de la disputa oficialista por el sillón de la Casa Rosada, el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, afirmó en una entrevista que no cree que Cristina Kirchner se presente para un nuevo mandato en las elecciones de 2023. “Yo creo que no va a ser, porque Cristina es temperamental, pero es muy inteligente. Y si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera. Se me ocurre a mí, porque no hubiera ido a buscar a Fernández como lo fue a buscar”, dijo al medio uruguayo El Observador en referencia a la decisión de la exmandataria de ir como vicepresidenta en la fórmula de 2019.

Entre todo este desacuerdo, uno de los funcionarios que más activo se ha mostrado es el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Desde Infobae señalan que el resto de los ministros creen que Massa es “el mejor posicionado”, si la recuperación de la economía se muestra más contundente. El ministro ya ha dicho estar interesado en la presidencia argentina, pero para el año 2027.

El viernes, antes de que los dimes y diretes empezaran entre Cristina, Máximo y Alberto, el ministro de Economía declaró en Río Negro: “Le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos”.

