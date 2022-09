El defensa Luis Casanova atendió a la prensa en el Centro Deportivo Azul. El central adelantó lo que será el compromiso de ida ante Universidad Católica por la Copa Chile y cómo se han preparado para este importante duelo. Además, sobre su regreso a las canchas sostuvo: “Me he sentido super bien. Tengo muchas ganas de jugar. Me he preparado bien. Vamos a ir partido a partido como voy respondiendo”. Revisa completa la conferencia a continuación

