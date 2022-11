Momentos de alta tensión se viven al interior del Partido de la Gente, luego del quiebre que se produjo en su bancada por la elección del diputado Vlado Mirosevic, como presidente de la Cámara. Hito que no sólo generó diferencias entre los diputados del PDG, sino que además abrió un flanco entre la jefatura de la misma y la directiva que conduce el partido.

En ese escenario, desde la directiva de la tienda han señalado que van a llevar todos los antecedentes ante el Tribunal Supremo (TS) de la colectividad, órgano que podría sancionar a los diputados que votaron por Mirosevic, pero también a aquellos que quieren que la mesa del partido dé un paso al costado, no descartándose incluso expulsiones.

“Nosotros vamos a utilizar la institucionalidad, la institucionalidad indica que aquellas personas que están fuera de los preceptos del partido tendrán que ser presentados los antecedentes donde corresponda (…) será el Tribunal Supremo el que instale las sanciones correspondientes”, dijo a Emol el secretario general del PDG, Emilio Peña.

Diputados suspendidos de comisiones

Esta jornada en el Congreso Nacional en Valparaíso, siguieron las declaraciones cruzadas, hasta se ha hablado de la posibilidad de dividir a la bancada en dos o que se cambie la jefatura de la bancada. Como sea, se espera que a las 19:30 horas se reúnan los diputados para tomar definiciones.

“Sí, tenemos un quiebre, estamos con una división, algunos tomando una opción y otros por supuesto tomando la opción de quedarse en un acuerdo administrativo, cosa que yo no estoy de acuerdo , afirmó la jefa de bancada, Yovana Ahumada, luego de que ayer un grupo de sus diputados votaron por Mirosevic y no por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), como habían acordado con la oposición.

La jefa de la bancada aludía así a sus pares Rubén Oyarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar, agregando que además éstos “están suspendidos en este minuto y cuando nos reunamos tomaremos decisiones, vamos a ver qué ocurre a posterior con las comisiones, es una sanción no es un castigo, es no haber cumplido la palabra de no actuar en bloque”.

“A nosotros nos parece que eso es abiertamente una venganza, una vendetta y no estamos disponibles los afectados y aquellos que los respaldamos a que este tipo de prácticas se estén dando dentro de la bancada del PDG, sobre todo en una época en que deberíamos tratar de recomponer las relaciones y confianzas. Nos damos cuenta que al día siguiente de la elección ya se están empezando a generar revanchas lo que viene a generar más problemas de los que teníamos, bajo la lógica de apagar el incendio con bencina”, manifestó el diputado Gaspar Rivas.

Según Oyarzo, “acá lamentablemente hay luchas de poderes y nosotros como diputados del PDG tenemos que velar por cuidar el partido e insisto no estar con luchas de poderes, a la gente no le interesa la política chica”.

En concreto, la jefa de bancada pidió nueve cambios de diputados en distintas comisiones.

Piden elección de directiva

Pero el subjefe de la bancada del PDG, Víctor Pino, fue un poco más allá y acusó incluso “presiones” de la directiva del PDG, quienes dijo “siempre insistieron a que apoyáramos el acuerdo con la izquierda”, a la vez que aseguraron que tampoco hicieron una consulta digital para preguntar a las bases si apoyar o no la candidatura de Karol Cariola, además de otras presiones.

“Creemos que ya es hora de llamar a elecciones transparentes y democráticas de la directiva nacional y de todos los órganos del partido (…) Como bancada congelamos la comunicación con la directiva nacional y hacemos un llamado a las bases y los adherentes a salvar el PDG y elegir elecciones libres, transparentes y democráticas”, sostuvo Pino, leyendo una declaración.

PDG aborda acusaciones

Tras esto, el secretario general del PDG explicó que “en ningún minuto podría ocurrir que el PDG hubiese querido presionar para tomar una postura hacia la izquierda, eso es imposible. Como partido les exigimos y les pedimos durante todo el tiempo que tuvimos conversaciones con ellos, porque era difícil, era que tomaran una decisión que fuera en acuerdo entre todos”.

Con ello, Peña apuntó directamente a Pino, cuyo nombre sonaba para presidir la Cámara en el acuerdo con la oposición, afirmando que “el problema de fondo es que cuando tú negocias no puedes hacerlo a título personal, ese es el punto, eso es lo que generó un quiebre en la bancada”.

De este modo, Peña precisó que “todos sabemos que Vlado Mirosevic es nefasto para el tema democrático y no estamos contentos con lo que pasó. Es más vamos a solicitar sanciones a los diputados que no cumplieron con el acuerdo (con la oposición). pero más allá de eso se había solicitado cambiar el nombre, porque no generaba consenso al interior de la bancada, porque el diputado Pino estaba negociando con su nombre, entonces no veníamos que eso correspondiera. El negociador no puede estar negociando con él”.

Pero junto con llevar a los diputados que votaron por Mirosevic al TS, Peña afirmó que los dichos de Pino y Ahumada, también serán parte de los antecedentes que pongan a disposición del órgano. A la vez que aseguró que no fueron incorporados en las reuniones sobre el tema y que en la única que pudieron estar, “les planteamos todas las alternativas (…) pero ellos nos expulsaron, Gloria Naveillán, nos expulsó de la reunión”.

Por otra parte, el diputado Oyarzo llevó a la diputada Naveillán a la comisión de Ética, quien acusó que su esposa trabajaba en el Gobierno, lo cual sería falso.

Según señalan en el partido, la renovación de la directiva del PDG corresponde hacerla en agosto del próximo año.

