El supermartes tuvo un tinte muy positivo para Ron DeSantis quien fue reelecto como gobernador de Florida. Con un amplio margen frente al candidato demócrata Charlie Crist, DeSantis sacó cerca del 57 por ciento, frente al 42% de Crist -una diferencia de casi 15 puntos porcentuales- y muchos ya empiezan a verlo como posible candidato presidencial.

Así, este miércoles el New York Post amaneció con una portada azul y roja en la que se retrató al gobernador junto a sus hijos y su esposa, Casey. La imagen estaba acompañada de un juego de palabras -“DeFuture”- en relación a su nombre y su perspectiva presidencial. De esta manera, el medio ya eligió a su favorito ante una interna republicana.

Si bien el éxito en las urnas del gobernador es una clara muestra de apoyo de los ciudadanos de la Florida, quienes aprobaron su batalla contra la “agenda woke” de los liberales y su abierta oposición a los cierres y mandatos sobre la vacunación y las mascarillas en tiempos de pandemia, el resultado de este martes posicionó a DeSantis como una figura fuerte al interior del partido.

Estados Unidos volverá a las urnas en 2024 para elegir un nuevo Presidente. Sin embargo, la carrera por la Casa Blanca comienza mucho antes. Es por ello que la victoria del gobernador aumenta las posibilidades de un enfrentamiento con Donald Trump para elegir al favorito del partido.

Hasta el momento, DeSantis ha esquivado todas las preguntas en relación a sus aspiraciones sobre Washington. Sin embargo, la fuerza al interior del GOP del elegido por Trump en las pasadas elecciones de medio término -que le permitió la llegada a la gobernación-, ya habría sido motivo suficiente para despertar el enojo de Trump.

A la par, el ex presidente también ha dejado pistas sobre una posible vuelta a la Casa Blanca. Abordado por la prensa, tras emitir su voto, se negó a referirse al tema y, por el contrario, aseguró que votó por DeSantis. Sin embargo, este lunes el ex mandatario invitó a todos a estar pendientes de su “importante” anuncio que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.

“Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago”, manifestó ante una multitud que lo aclamaba en un mitin en Vandalia (Ohio).

En su discurso tras conocerse los resultados, DeSantis agradeció el apoyo de la gente así como el de los nuevos votantes que se sumaron en estos comicios.

“Está claro que en estas elecciones habremos conseguido un número importante de votos de gente que quizá no me hubiera votado hace cuatro años. Y quiero que sepan que me siento honrado de haberme ganado su confianza y su apoyo durante estos cuatro años!”, subrayó y remarcó que “muchos americanos” han venido a Florida porque es “la tierra prometida” y “un rayo de esperanza”.

La situación de este 2022 contrastó mucho con la ajustada victoria que obtuvo cuatro años atrás, cuando ganó la gobernación por menos de un punto porcentual, y lo fortalecen como líder político.

“Hemos logrado más de lo que pensamos hace cuatro años y solo he comenzado a luchar”, se despidió ante sus votantes y dejó la puerta abierta.

