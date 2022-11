El dólar cayó con fuerza este jueves y registró su menor precio en más de dos meses tras conocerse un dato inflacionario menor de lo esperado en Estados Unidos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la potencia norteamericana registró un aumento del 0,4% en octubre, frente a septiembre de este año, según informó el Buró de Estadísticas laborales.

En la comparación interanual, los precios al consumidor subieron un 7,7% frente a octubre de 2021, sobre lo que estimaba el consenso del mercado (+8,0%). El aumento anual fue el menor desde enero de este año.

Con esto, el billete verde retrocedió $15,30 esta jornada, ubicándose en puntas de $888,40 vendedor y $888,10 comprador. Se trata de su menor precio desde el 8 de septiembre de este año ($880,40).

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, dijo que “la cotización del dólar registra una fuerte caída en la presente sesión, después de conocerse un dato de inflación menor a las expectativas en Estados Unidos”.

“Esto genera expectativas de una Reserva Federal (Fed) no tan agresiva en las próximas alzas de tasas, apoyando la debilidad del dólar de forma generalizada, además de dar un impulso fuerte al cobre”, añadió.

“Con estos fundamentos deberíamos mantener alguna presión bajista del dólar en el corto plazo, especialmente si seguimos conociendo cifras que apunten a una inflación que siga bajando de manera anual y si los comentarios desde la Fed apuntan a que pronto culminarán las alzas en los tipos de interés”, dijo Bustamante.

Por su parte, Daniel Seydevitz, analista senior de mercados de XTB Latam, dijo que “el billete verde tuvo una jornada bajista impulsada por el esperado dato de inflación en Estados Unidos, dato que pone en duda si las subidas de tasas agresivas se llevarán a cabo o no”,

“El mercado ya no descuenta tasas sobre el 5% y tampoco una próxima caída en diciembre, si no que subidas hasta 4,5% – 4,75% y una primera caída en noviembre. El dólar internacional también tuvo efecto inmediato y está cotizando muy cercano a los 108,100, precio que no se veía desde septiembre desde este año”, acotó.

/psg