El arquero Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol profesional a los 39 años de edad, donde forjó una exitosa carrera al alero de Universidad de Chile.

Herrera realizó el anunció en TNT Sports, donde declaró que “colgamos los guantes, me retiro del fútbol. Lo he pensado mucho, tenía hace rato, desde que salí de la U, de no seguir jugando, dedicarme a otras cosas. Dejé muchas metas postergadas por el fútbol y estoy a tiempo de retormarlas”.

El guardametas recalcó que la decisión del retiro “está pensada. Costó mucho, porque habían ganas de hacer cosas, había que pensarlo mucho, había que pensar la decisión que tomé. Hablé con la gente adecuada, amigos, compañeros. Está tomada la decisión”.

Herrera realizó su debut profesional en Universidad de Chile en 1999, consiguiendo cuatro títulos en su primer paso por el club, antes de emigrar a Corinthians de Brasil en 2005.

En 2007 volvió a Chile, donde estuvo en Everton, con el que ganó un título en 2008, y Audax Italiano, para retornar a la U en 2011, donde se ratificó como ídolo azul con un histórico tricampeonato y la Copa Sudamericana en 2011. Su última temporada en el fútbol profesional fue en el conjunto de Viña del Mar.

Junto con ello, Johnny Herrera fue parte de la “generación dorada” siendo integrante del plantel campeón de la Copa América 2015 y Copa América Centenario en 2016, además de decir presente en la Copa Confederaciones de 2017.

Johnny Herrera se retira con 16 títulos a su haber, 13 a nivel nacional y 3 internacionales.

