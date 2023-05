Esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la solicitud que hizo el lunes la bancada de diputados de la UDI al Presidente Gabriel Boric, de detectar estado de sitio en la Macrozona Sur a cambio del estado de excepción que rige hace un año en la zona. Los parlamentarios, además, notificaron que, de no decretarse la medida, rechazarían la nueva prórroga del Ejecutivo, que se votará esta jornada en sesiones especiales en el Congreso.

En conversación con radio Cooperativa, Tohá se refirió al tema y aseguró que “varias veces” se ha escuchado ese tipo de planteamiento, “pero realmente, ¿De qué serviría rechazar el estado de excepción?”, se cuestionó.

En esa línea, explicó que “el estado de sitio se declara en condiciones de guerra, para eso es”, afirmando que esa “no es la condición que tenemos en Chile. La condición que tenemos en Chile es que hay grupos que ejercen acciones armadas, que hay daños y temor en la población, y tenemos que actuar contra ellos. El estado de sitio no nos va a dar ninguna herramienta adicional de las que requerimos”, sentenció.

“Las herramientas que tenemos hoy con el estado de excepción son suficientes. El problema son las capacidades institucionales, las capacidades de dotación y de equipamiento. Tenemos para sacar el máximo partido de esas atribuciones que nos entrega la ley, no es que la ley nos tenga limitados”, agregó.

Asimismo, manifestó que “no todos los problemas en materia de seguridad están en dar en a ley más condiciones para poder explicar con más fuerza las armas, como muchas veces uno ve que está el planteamiento de la oposición”, explicando que, “muchas veces” son problemas de otro tipo, como “cómo lo hacemos para llegar antes, para tener más helicópteros, más inteligencia y que la gente se atreva a denunciar, eso nos sirve en la zona”.

Finalmente, planteó que se deben hacer “cosas que sirven para el problema que tenemos y no cosas para simplemente tratar de meter en problemas al gobierno, porque el problema de esto no es el gobierno, es una historia acumulada de largo tiempo en que el Estado no ha estado a la altura”.

