El tiempo pasa rápidamente y el gobierno, aún no asimila que su propuesta previsional, dista mucho de las votaciones y fracasos que acumulan en tan poco período al mando del país, y como eso va influyendo en no avanzar en una reforma previsional, que en gobiernos anteriores rechazaron, los mismos, que hoy pretenden hacer caso omiso a lo que las personas votaron.

Esto es como los monos porfiados de juegos infantiles, por más que le tiren pelotas de goma, sólo se mueven pero no se caen, pero insisten una y otra vez en botarlos. Pretenden que sólo un ente público administre ese aporte del 6% adicional, que será de cargo del empleador, y que se destine todo e íntegramente en cuentas nocionales, que sólo es un registro ficticio y ni un solo porcentaje a la cuenta individual de cotización obligatoria del trabajador.

Dicho lo anterior, esa piedra en el zapato, sigue presente, hoy se abren a la posibilidad de ser tan generosos, sobre todo con la plata ajena y que al gobierno no le cuesta ni un solo peso, a destinar sólo el 2% adicional, a la cuenta individual del trabajador, y el 4% a un ente estatal, desconociendo nuevamente que no va en sintonía con la lógica de pretender aumentar las pensiones. Por otra parte, si el 6% adicional fuese íntegramente a la cuenta de trabajador, las pensiones aumentarían en un 60% y eso no se toma en cuenta.

La iniciativa “Con mi plata No” nuevamente es la que mayor cantidad de firmas ha conseguido reunir, para que esta propuesta, sea considerada por los constituyentes, a diferencia del proceso anterior donde jamás tomó en cuenta las 17 veces en que se solicitó fuese analizada en el pleno, y ese costo asumido ya es por todos conocidos.

El escandaloso tema de las fundaciones, donde nuestros impuestos son el botín más apreciado que son entregados tan rápidamente como frotando la lámpara de Aladino, a entidades con fachadas de solidarias y creadas para ayudar en la pobreza, con personajes siniestros con cara de santos y que son parte del grupo de hombres que no conocen la palabra trabajo, ni menos esfuerzo, se están robando a manos llenas, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras ilusiones y parte de nuestros sueldos.

Que seguridad nos entregarán quienes hoy manejan nuestros impuestos, o sea el gobierno de turno, que no se verán tentados a hacerse de nuestros ahorros previsionales, para ser utilizados con otros fines o simplemente ocurra lo mismo que las fundaciones creadas para desfalcar las arcas fiscales, que todo, peso a peso, vamos contribuyendo para tener un mejor país.

Margot Guerrero Bruner

Asesora Previsional

Corredor de Seguros

www.margotpensiones.com