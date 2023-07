La diputada María Luisa Cordero analizó el presente de su par Catalina Pérez (RD), quien se ausentará del Congreso tras el bullado caso fundaciones.

Durante la tarde del lunes, se dio a conocer la legisladora oficialista presentó una licencia médica que la mantendría alejada de todo el escándalo que se formó por los millonarios convenios que firmó la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, donde la cabecilla era su expareja, Daniel Andrade.

En Sentido Común, Cordero aseguró que Pérez “tiene una herida narcisista” e incluso afirmó que “un derrumbe de esta naturaleza también puede llevar a un suicidio”.

“El hecho de que uno tenga ansiedad no tiene que ver con la depresión, porque una herida narcisista se manifiesta por inquietud, por llanto fácil, por deseo de esconderse… porque esta niña está escondida, pero eso no es señal de depresión; simplemente tiene un cuadro ansioso porque está herida, está en el suelo”.

EL ANÁLISIS DE LA DRA. CORDERO

De paso, la reconocida doctora Cordero lanzó un palo a los “amigos” políticos de Catalina Pérez: “Si ella fuera paciente mía, le diría ‘haz tu duelo, porque estos nunca fueron tus amigos’, porque cuando uno es verdaderamente amigo, se conoce; los buenos amigos nunca lo dejan a uno”.

“La dejaron sola, la botaron, ya no sirve. Pareciera que ni la conocieran. El otro día la Camila Vallejo diciendo ‘no, no he tenido contacto con ella’. (Es) una tiñosa”, cerró.

